Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 3
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Уэльс - Дания 0:4 Окончен
22:00 Италия - Австрия 2*:1 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 1:0 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Милуоки Бакс - Атланта Хоукс 125:91 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Нидерланды - Чехия -:- Запланирован
22:00 Бельгия - Португалия -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санс 80:84 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Хорватия - Испания -:- Запланирован
22:00 Франция - Швейцария -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован

Исполнительный директор Mercedes на Гран-при Штирии надеется на погодные условия

Вольфф не удовлетворен результатом «серебряных стрел» в квалификации
Автоспорт Формула-1
13:08
Исполнительный директор Mercedes на Гран-при Штирии надеется на погодные условия
Фото: twitter.com/mercedesamgf1

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф остался недоволен результатом квалификации Гран-при Штирии.

Вольффа цитирует Ziggo Sport:

Разочаровывающая квалификация. Потенциал по темпу был выше, однако мы не смогли его извлечь в третьем сегменте.

Ждем гонку и надеемся на грозовую погоду. Тогда всем будет весело.

Напомним, что после семи этапов Гран-при Mercedes в Кубке Конструкторов отстает от лидера Red Bull на 37 очков.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тото Вольфф Гран-при Штирии Mercedes

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Леклер: «Уверен, что на Гран-при Штирии сумеем заработать хорошие очки»
Леклер: «Уверен, что на Гран-при Штирии сумеем заработать хорошие очки»
Автоспорт Формула-1
11:09
Продолжится ли победная серия Red Bull на домашней трассе? Расписание Гран-при Штирии
Продолжится ли победная серия Red Bull на домашней трассе? Расписание Гран-при Штирии
Автоспорт Формула-1
25 июня 10:03
Вольфф: «Mercedes не будет менять стратегию подготовки к следующему сезону из-за двух неудачных Гран-при»
Вольфф: «Mercedes не будет менять стратегию подготовки к следующему сезону из-за двух неудачных Гран-при»
Автоспорт Формула-1
11 июня 18:57
Вольфф: «За хороший сезон в Ф-3 нужно платить 1 миллион долларов. Это абсурдные цифры для младшей серии»
Вольфф: «За хороший сезон в Ф-3 нужно платить 1 миллион долларов. Это абсурдные цифры для младшей серии»
Автоспорт Формула-1
31 мая 12:24
Вольфф: «В Red Bull не могут отрицать, что являются главными фаворитами»
Вольфф: «В Red Bull не могут отрицать, что являются главными фаворитами»
Автоспорт Формула-1
28 мая 21:30

Новости: Автоспорт

Исполнительный директор Mercedes на Гран-при Штирии надеется на погодные условия
Исполнительный директор Mercedes на Гран-при Штирии надеется на погодные условия
Формула-1
13:08
Леклер: «Уверен, что на Гран-при Штирии сумеем заработать хорошие очки»
Леклер: «Уверен, что на Гран-при Штирии сумеем заработать хорошие очки»
Формула-1
11:09
Хэмилтон: «Не думаю, что Mercedes хватит темпа для обгона Red Bull»
Хэмилтон: «Не думаю, что Mercedes хватит темпа для обгона Red Bull»
Формула-1
26 июня 22:00
Ферстаппен: «Очень рад оказаться на поуле в домашней гонке»
Ферстаппен: «Очень рад оказаться на поуле в домашней гонке»
Формула-1
26 июня 20:10
Ферстаппен финишировал первым в квалификации Гран-при Штирии
Ферстаппен финишировал первым в квалификации Гран-при Штирии
Формула-1
26 июня 17:00
Сайнс – о двух гонках в Австрии: «Для нас это, как тесты»
Сайнс – о двух гонках в Австрии: «Для нас это, как тесты»
Формула-1
25 июня 22:48
Официально. Гран-при Турции состоится в октябре
Официально. Гран-при Турции состоится в октябре
Формула-1
25 июня 13:37
Гран-при Великобритании состоится при полных трибунах. Организаторы ожидают свыше 350 тысяч посетителей
Гран-при Великобритании состоится при полных трибунах. Организаторы ожидают свыше 350 тысяч посетителей
Формула-1
25 июня 11:29
Продолжится ли победная серия Red Bull на домашней трассе? Расписание Гран-при Штирии
Продолжится ли победная серия Red Bull на домашней трассе? Расписание Гран-при Штирии
Формула-1
25 июня 10:03
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
4
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 10:29
10
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
22:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
29 июня 22:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
29 июня 22:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
4 июля 10:50
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
4 июля 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
4 июля 19:45