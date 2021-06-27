Леклер: «Уверен, что на Гран-при Штирии сумеем заработать хорошие очки»
Исполнительный директор Mercedes на Гран-при Штирии надеется на погодные условия
Вольфф не удовлетворен результатом «серебряных стрел» в квалификации
Фото: twitter.com/mercedesamgf1
Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф остался недоволен результатом квалификации Гран-при Штирии.
Вольффа цитирует Ziggo Sport:
Разочаровывающая квалификация. Потенциал по темпу был выше, однако мы не смогли его извлечь в третьем сегменте.
Ждем гонку и надеемся на грозовую погоду. Тогда всем будет весело.
Напомним, что после семи этапов Гран-при Mercedes в Кубке Конструкторов отстает от лидера Red Bull на 37 очков.