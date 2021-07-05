Источник: Alfa Romeo не намерена продлевать контракт с Райкконеном

Его заменит Боттас или юниор Ferrari



Кими Райкконен / фото - formula1.com

Чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен близок к завершению карьеры.

Alfa Romeo не собирается заключать с 41-летним гонщиком новый контракт, сообщает RaceFans со ссылкой на источники в команде. Это связано с тем, что затраты на Райкконена не окупаются уровнем выступлений. Утверждается, что финн получает процент от спонсорских вложений.

После девяти этапов 2021 года на счету Райкконена одно очко, как у его напарника Антонио Джовинацци, при этом итальянец чаще оказывается впереди ветерана в квалификациях.

В случае ухода Кими его место займет Валттери Боттас, который может покинуть Mercedes по окончании сезона-2021, или один из пилотов Академии Ferrari. В частности, упоминается имя резервиста Ferrari и Alfa Romeo Каллума Айлотта – вице-чемпиона Формулы-2 2020 года. Кроме этого, RaceFans не исключает, что Джовинацци тоже может уйти из Alfa Romeo.

Боттас уже работал с боссом швейцарской команды Фредериком Вассером. Под его руководством Валттери взял титул GP3 за АРТ в 2011 году.

Кими Райкконен убежден, что Alfa Romeo по силам бороться с представителями средней группы пелотона.