Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Источник: Alfa Romeo не намерена продлевать контракт с Райкконеном

Его заменит Боттас или юниор Ferrari
Автоспорт Формула-1
13:00
Источник: Alfa Romeo не намерена продлевать контракт с Райкконеном
Кими Райкконен / фото - formula1.com

Чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен близок к завершению карьеры.

Alfa Romeo не собирается заключать с 41-летним гонщиком новый контракт, сообщает RaceFans со ссылкой на источники в команде. Это связано с тем, что затраты на Райкконена не окупаются уровнем выступлений. Утверждается, что финн получает процент от спонсорских вложений.

После девяти этапов 2021 года на счету Райкконена одно очко, как у его напарника Антонио Джовинацци, при этом итальянец чаще оказывается впереди ветерана в квалификациях.

В случае ухода Кими его место займет Валттери Боттас, который может покинуть Mercedes по окончании сезона-2021, или один из пилотов Академии Ferrari. В частности, упоминается имя резервиста Ferrari и Alfa Romeo Каллума Айлотта – вице-чемпиона Формулы-2 2020 года. Кроме этого, RaceFans не исключает, что Джовинацци тоже может уйти из Alfa Romeo.

Боттас уже работал с боссом швейцарской команды Фредериком Вассером. Под его руководством Валттери взял титул GP3 за АРТ в 2011 году.

Кими Райкконен убежден, что Alfa Romeo по силам бороться с представителями средней группы пелотона.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кими Райкконен Alfa Romeo Валттери Боттас Mercedes Ferrari

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Боттас может стать пилотом Alfa Romeo
Боттас может стать пилотом Alfa Romeo
Автоспорт Формула-1
15 июня 18:59

Новости: Автоспорт

Источник: Alfa Romeo не намерена продлевать контракт с Райкконеном
Источник: Alfa Romeo не намерена продлевать контракт с Райкконеном
Формула-1
13:00
Ферстаппен стал самым молодым пилотом в истории Формулы-1 с 50 попаданиями на подиум
Ферстаппен стал самым молодым пилотом в истории Формулы-1 с 50 попаданиями на подиум
Формула-1
11:00
Первый «Большой шлем» Ферстаппена, мод берсерка Переса, столкновение ветеранов Ф-1. Итоги Гран-при Австрии
Послесловие
Первый «Большой шлем» Ферстаппена, мод берсерка Переса, столкновение ветеранов Ф-1. Итоги Гран-при Австрии
Формула-1
02:18
Алонсо признался, что ему не хотелось обгонять Рассела на Гран-при Австрии
Алонсо признался, что ему не хотелось обгонять Рассела на Гран-при Австрии
Формула-1
4 июля 22:55
Босс Red Bull выступил в защиту Норриса в инциденте с Пересом: «Это просто борьба, за такое не должны штрафовать»
Босс Red Bull выступил в защиту Норриса в инциденте с Пересом: «Это просто борьба, за такое не должны штрафовать»
Формула-1
4 июля 22:55
Рассел: «Десятое место было бы словно победа в гонке»
Рассел: «Десятое место было бы словно победа в гонке»
Формула-1
4 июля 21:46
Перес: «Я провел ужасную гонку, сожалею о случившемся с Леклером»
Перес: «Я провел ужасную гонку, сожалею о случившемся с Леклером»
Формула-1
4 июля 21:18
Норрис – пилот дня по итогам Гран-при Австрии
Норрис – пилот дня по итогам Гран-при Австрии
Формула-1
4 июля 19:13
Хэмилтон: «Я должен был финишировать вторым»
Хэмилтон: «Я должен был финишировать вторым»
Формула-1
4 июля 19:08
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
19
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 12:49
10
Все новости