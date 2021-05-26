Хэмилтон: «Благодарен за такие дерьм*вые дни, как в Монако»

Льюис Хэмилтон / фото - motoring.com.au

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон заявил, что провал на Гран-при Монако позволит команде сделать шаг вперед.

Цитирует британского гонщика портал Motorsport.com:

Часто я благодарен за такие д*рьм*вые дни, потому что они преподносят больше всего уроков. Если ты просто постоянно побеждаешь, то меньше развиваешься. Мы можем извлечь из этого уик-энда многое. Сейчас у команды нет всех ответов, однако мы будем их искать».