Ферстаппен: «В последние годы Хэмилтону не приходилось по-настоящему сражаться за титул»
Хэмилтон: «Благодарен за такие дерьм*вые дни, как в Монако»
Семикратный чемпион мира – о провале на французском Гран-при
Льюис Хэмилтон / фото - motoring.com.au
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон заявил, что провал на Гран-при Монако позволит команде сделать шаг вперед.
Цитирует британского гонщика портал Motorsport.com:
«Мы обсуждаем все очень открыто и честно, не переходим на личности и принимаем любую конструктивную критику. Мы проведем пару брифингов, чтобы прояснить, что произошло, какие выводы мы можем сделать. Мы выиграли все эти титулы, потому что допускали кучу ошибок, но всегда учились на них и становились сильнее.
Часто я благодарен за такие д*рьм*вые дни, потому что они преподносят больше всего уроков. Если ты просто постоянно побеждаешь, то меньше развиваешься. Мы можем извлечь из этого уик-энда многое. Сейчас у команды нет всех ответов, однако мы будем их искать».
Льюис Хэмилтон финишировал на Гран-при Монако седьмым.
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