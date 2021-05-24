Хэмилтон: «Каждый сотрудник Mercedes работает изо всех сил ради того, чтобы такой уик-энд не повторился»

Льюис Хэмилтон / Фото: Yahoo Sport Australia

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление команды на Гран-при Монако.



Безусловно, мы не можем себе позволить повторения такого уик-энда. Но я рад, что добрался до финиша и набрал какие-то очки, показал лучший круг. Надеюсь, что каждый балл, заработанный в ходе такого плохого уик-энда, сыграет свою роль в конце сезона.

Конечно, этап вышел не особо хорошим, но не хочу на этом зацикливаться. Нам многое нужно улучшить при подготовке к уик-энду. Мы побеждаем и проигрываем как команда, все поработали не очень здорово и не станем относиться к этому легкомысленно. Но нет смысла впадать в уныние – мы изучим данные и оценим положение. Разумеется, все в команде хотят получить ответы. Я знаю, что каждый сотрудник работает изо всех сил ради того, чтобы такой уик-энд не повторился».