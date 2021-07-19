Хэмилтон: «Леклер действовал очень уважительно. Если Макс будет пилотировать так же, то до столкновений не дойдет»
Семикратный чемпион Ф-1 Льиюс Хэмилтон прокомментировал моменты борьбы в шестом повороте на Гран-при Великобритании с Максом Ферстаппеном из Red Bull и пилотом Ferrari Шарлем Леклером:
Хотелось бы думать, что мы учимся и растем благодаря такому опыту. Редко случаются аварии, в которых на 100 процентов виноват кто-то один. Всегда есть ряд факторов, потому что участвуют два гонщика или больше. Так что, думаю, мы оба можем извлечь какие-то выводы.
Я бы сказал, что Макс, пожалуй, один из самых агрессивных пилотов – это мое личное мнение. Разумеется, он прекрасно пилотирует, но, наверное, нужно попытаться найти наилучший баланс, если говорить о пространстве, которое мы оставляем друг другу, и уважении. Так мы сможем продолжить борьбу и проводить хорошие гонки без столкновений.
Леклер действовал очень уважительно и оставил место. Мне удалось с ним поравняться, он знал, что я нахожусь там, но он не стал отступать – просто расширил траекторию и почти удержал позицию. Это была отличная борьба.
В какой-то момент я отступил, чтобы мы не столкнулись. Но, думаю, мы увидели действительно хороший баланс – такими и должны быть гонки. В идеальном мире то же самое произошло бы и в первом случае [с Ферстаппеном]. Но это было в другое время, в другом месте и с другим пилотом.
Mercedes за один этап почти полностью отыграл преимущество Red Bull в Кубке Конструкторов.
Комментарии 0