Хэмилтон: «Леклер действовал очень уважительно. Если Макс будет пилотировать так же, то до столкновений не дойдет»

Хэмилтон и Леклер / Фото: twitter.com/mercedesamgf1

Семикратный чемпион Ф-1 Льиюс Хэмилтон прокомментировал моменты борьбы в шестом повороте на Гран-при Великобритании с Максом Ферстаппеном из Red Bull и пилотом Ferrari Шарлем Леклером:



Я бы сказал, что Макс, пожалуй, один из самых агрессивных пилотов – это мое личное мнение. Разумеется, он прекрасно пилотирует, но, наверное, нужно попытаться найти наилучший баланс, если говорить о пространстве, которое мы оставляем друг другу, и уважении. Так мы сможем продолжить борьбу и проводить хорошие гонки без столкновений.

Леклер действовал очень уважительно и оставил место. Мне удалось с ним поравняться, он знал, что я нахожусь там, но он не стал отступать – просто расширил траекторию и почти удержал позицию. Это была отличная борьба.

В какой-то момент я отступил, чтобы мы не столкнулись. Но, думаю, мы увидели действительно хороший баланс – такими и должны быть гонки. В идеальном мире то же самое произошло бы и в первом случае [с Ферстаппеном]. Но это было в другое время, в другом месте и с другим пилотом.