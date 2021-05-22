Хэмилтон: «Минимальная цель на Гран-при Монако – финишировать седьмым»

Пилот Mercedes поделился впечатлениями от седьмого места в квалификации к Гран-при Монако

Льюис Хэмилтон / фото - f1i.com

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон поделился с BBC впечатлениями от седьмого места в квалификации к Гран-при Монако.

Его напарник Валттери Боттас начнет гонку третьим.

«В четверг ощущения в болиде были не такими плохими, и к субботе мы внесли изменения. Теперь нужно снова вернуться к чертежной доске. Сцепления с трассой не хватает, приходится перегружать машину, и, к сожалению, ситуация не улучшилась. Сложная сессия. Валттери удалось что-то извлечь из болида, но, безусловно, сегодня у нас возникли проблемы. Думаю, минимальная цель на гонку – финишировать седьмым. Будем надеяться, что сможем прорваться выше».

Льюис Хэмилтон нисколько не сожалеет о том, что за годы карьеры ему так и не довелось выступить за Ferrari.