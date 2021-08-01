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Хэмилтон: «Мы сами осложнили себе гонку»

Пилот Mercedes – об итогах Гран-при Венгрии
Автоспорт Формула-1
19:41
Хэмилтон: «Мы сами осложнили себе гонку»
Льюис Хэмилтон / фото - Sky Sports

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после Гран-при Венгрии, на котором он с большим трудом смог вырваться на 3-е место, уступив Эстебану Окону и Себастьяну Феттелю. Цитирует Хэмилтона портал Sky Sports.

«Во-первых, хочу поздравить Эстебана, он уже давно является яркой звездой, я очень за него рад. Здорово также видеть на подиуме «Астон Мартин» – пока что это их лучший результат, и я знаю, что дальше будет больше.

Безусловно, гонка вышла трудной – мы сами себе ее осложнили. Какое-то безумие, что на рестарте мы оказались единственными на решетке, в то время как остальные поменяли промежуточные шины на «слики», однако это случается, и мы учимся на таких ситуациях. Я отдал в гонке все, так что в конце уже не мог ничего поделать.

Когда я проезжал тот круг перед рестартом, то сообщал команде о том, в каком состоянии трасса. Но когда я садился в машину, мне сказали, что намечается дождь. А потом я увидел, как все заезжают в боксы.

Перед уик-эндом мы не знали, как он сложится, так что, учитывая обстоятельства, я принимаю такой результат».

Напомним, Фернандо Алонсо признан лучшим гонщиком уик-энда.

Михаил Рыбак
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Теги

Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель

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