Хэмилтон: «Мы сами осложнили себе гонку»

Льюис Хэмилтон / фото - Sky Sports

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после Гран-при Венгрии, на котором он с большим трудом смог вырваться на 3-е место, уступив Эстебану Окону и Себастьяну Феттелю. Цитирует Хэмилтона портал Sky Sports.

Безусловно, гонка вышла трудной – мы сами себе ее осложнили. Какое-то безумие, что на рестарте мы оказались единственными на решетке, в то время как остальные поменяли промежуточные шины на «слики», однако это случается, и мы учимся на таких ситуациях. Я отдал в гонке все, так что в конце уже не мог ничего поделать.

Когда я проезжал тот круг перед рестартом, то сообщал команде о том, в каком состоянии трасса. Но когда я садился в машину, мне сказали, что намечается дождь. А потом я увидел, как все заезжают в боксы.

Перед уик-эндом мы не знали, как он сложится, так что, учитывая обстоятельства, я принимаю такой результат».