Хэмилтон: «В этот уик-энд Red Bull оказались гораздо быстрее»
Хэмилтон начал переговоры по новому контракту с Mercedes
Действующее соглашение семикратного чемпиона Ф-1 рассчитано до конца текущего сезона
Льюис Хэмилтон / Фото: twitter.com/mercedesamgf1
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон начал переговоры с Mercedes о новом соглашение.
Контракт британца с «серебряными стрелами» рассчитан до конца сезона-2021. Слова Хэмилтона приводит Autosport:
Мы начали обсуждения. Не сказать, что у меня много новостей, но переговоры начались, и они позитивные.
Напомним, что Хэмилтон уступает 12 очков лидеру общего зачета пилоту Red Bull Максу Ферстаппену.
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