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Хэмилтон: «Наш дуэт с Боттасом – лучший в Ф-1»

Семикратный чемпион попросил не отвлекать Валттери от его работы
Автоспорт Формула-1
18:27
Хэмилтон: «Наш дуэт с Боттасом – лучший в Ф-1»
Боттас и Хэмилтон / Фото: Formula 1

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон призвал журналистов прекратить нападки на его напарника Валттери Боттаса вопросами о будущем. Отметим, что в следующем сезоне второе место в «серебряных стрелах» займет Джордж Расселл из Williams.

Слова семикратного чемпиона Ф-1 приводит Motorsport-Total:

Оставьте Валттери в покое, дайте ему сосредоточиться на своей работе. Я всегда говорил, что Боттас – мой лучший напарник. И я говорю не только о его результатах и психологическом настрое, но и о том, как мы сработались.

Наш дуэт с Валттери – лучший в Формуле-1 в плане баланса и взаимопонимания. Конечно, однажды наше сотрудничество закончится, нельзя быть напарниками всегда. Но мы отлично работали вместе и можем продолжать это.

Напомним, что Хэмилтон продлил контракт с Mercedes еще на два года.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Льюис Хэмилтон Валттери Боттас Mercedes Джордж Расселл

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