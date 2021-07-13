Хэмилтон: «Наш дуэт с Боттасом – лучший в Ф-1»

Семикратный чемпион попросил не отвлекать Валттери от его работы

Боттас и Хэмилтон / Фото: Formula 1

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон призвал журналистов прекратить нападки на его напарника Валттери Боттаса вопросами о будущем. Отметим, что в следующем сезоне второе место в «серебряных стрелах» займет Джордж Расселл из Williams.



Слова семикратного чемпиона Ф-1 приводит Motorsport-Total:

Оставьте Валттери в покое, дайте ему сосредоточиться на своей работе. Я всегда говорил, что Боттас – мой лучший напарник. И я говорю не только о его результатах и психологическом настрое, но и о том, как мы сработались. Наш дуэт с Валттери – лучший в Формуле-1 в плане баланса и взаимопонимания. Конечно, однажды наше сотрудничество закончится, нельзя быть напарниками всегда. Но мы отлично работали вместе и можем продолжать это.

Напомним, что Хэмилтон продлил контракт с Mercedes еще на два года.