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Хэмилтон назвал троих молодых пилотов, у которых есть потенциал стать чемпионом мира

Семикратный чемпион выделил пилотов Red Bull, Ferrari и McLaren
Автоспорт Формула-1
14:53
Хэмилтон назвал троих молодых пилотов, у которых есть потенциал стать чемпионом мира
Хэмилтон, Леклер и Ферстаппен / Фото: formula1.com

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон назвал троих молодых дарований, у которых есть перспективы на завоевание чемпионского титула. Напомним, что ранее британец высказал возмущение из-за детей миллиардеров в Ф-1.

Слова пилота Mercedes приводит as.com:

Я не знаю. Есть группа молодых талантов – с моей точки зрения, у Ландо Норриса огромный потенциал, как и у Шарля Леклера. Не могу дать прогноз, кто из них станет лидером.

Напомним, что пилот Ferrari Шарль Леклер показал лучшее время на второй свободной практике домашнего Гран-при Монако.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ландо Норрис

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