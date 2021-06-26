Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 1
Сегодня 4
Завтра 3
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Монреаль Канадиенс - Вегас Голден Найтс 3:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санс 106:92 Окончен
Теннис (3 события из 27) показать все
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain, Doubles)
Календарь Таблица
16:00 Киченок Л / Ниномия М - Аойама Ш / Шибахара Е 0:2 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
13:30 Ангелина Калинина - Виталия Дятченко 0:2 Окончен
WTA 2021 (Bad Homburg, Germany, Doubles)
Календарь Таблица
15:00 Хейзен В / Квета Пешке - Киченок Н / Ралука Иоана Олару 0:2 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Италия - Австрия 0:0 Окончен 1-й тайм
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Уэльс - Дания 0:4 Окончен
22:00 Италия - Австрия 0:0 Окончен 1-й тайм
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 1:0 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Милуоки Бакс - Атланта Хоукс 125:91 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Нидерланды - Чехия -:- Запланирован
22:00 Бельгия - Португалия -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санс -:- Запланирован

Хэмилтон: «Не думаю, что Mercedes хватит темпа для обгона Red Bull»

Гонщик Mercedes - о поражении в квалификации к Гран-при Штирии
Автоспорт Формула-1
22:00
Хэмилтон: «Не думаю, что Mercedes хватит темпа для обгона Red Bull»
Льюис Хэмилтон / фото - planetf1.com
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал поражение в квалификации к Гран-при Штирии.
Британец показал третье время, в то время как лидер чемпионата Макс Ферстаппен стал лучшим.
Цитирует гонщика немецкой команды GPblog.com:
«Макс – молодец, в этот уик-энд они очень быстры.
Я выложился на полную. Не лучшая сессия, но это все равно первый ряд стартовой решетки из-за штрафа [Валттери Боттаса]. Завтра мы будем сражаться.
По ходу уик-энда Red Bull в целом опережал нас на четверть секунды, но нам удалось приблизиться в квалификации. Не думаю, что нам хватит чистого темпа для того, чтобы их обогнать. Я отдам все силы. Но, может, завтра будут сюрпризы, может, пойдет дождь».

Все результаты квалификации Гран-при Штирии.
Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Mercedes Red Bull

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ферстаппен: «Очень рад оказаться на поуле в домашней гонке»
Ферстаппен: «Очень рад оказаться на поуле в домашней гонке»
Автоспорт Формула-1
20:10
Хэмилтон против увольнения Боттаса: «Валттери фантастический напарник, необязательно что-то менять»
Хэмилтон против увольнения Боттаса: «Валттери фантастический напарник, необязательно что-то менять»
Автоспорт Формула-1
24 июня 19:42
Хэмилтон начал переговоры по новому контракту с Mercedes
Хэмилтон начал переговоры по новому контракту с Mercedes
Автоспорт Формула-1
24 июня 18:28
Двукратный чемпион Ф-1: «Ферстаппен стал понимать, что для побед нужна стабильность»
Двукратный чемпион Ф-1: «Ферстаппен стал понимать, что для побед нужна стабильность»
Автоспорт Формула-1
22 июня 10:45
Ферстаппен укрепил лидерство в общем зачете, McLaren воспользовался провалом Ferrari
Ферстаппен укрепил лидерство в общем зачете, McLaren воспользовался провалом Ferrari
Автоспорт Формула-1
21 июня 15:29
Хэмилтон: «В этот уик-энд Red Bull оказались гораздо быстрее»
Хэмилтон: «В этот уик-энд Red Bull оказались гораздо быстрее»
Автоспорт Формула-1
21 июня 14:45

Новости: Автоспорт

Хэмилтон: «Не думаю, что Mercedes хватит темпа для обгона Red Bull»
Хэмилтон: «Не думаю, что Mercedes хватит темпа для обгона Red Bull»
Формула-1
22:00
Ферстаппен: «Очень рад оказаться на поуле в домашней гонке»
Ферстаппен: «Очень рад оказаться на поуле в домашней гонке»
Формула-1
20:10
Ферстаппен финишировал первым в квалификации Гран-при Штирии
Ферстаппен финишировал первым в квалификации Гран-при Штирии
Формула-1
17:00
Сайнс – о двух гонках в Австрии: «Для нас это, как тесты»
Сайнс – о двух гонках в Австрии: «Для нас это, как тесты»
Формула-1
25 июня 22:48
Официально. Гран-при Турции состоится в октябре
Официально. Гран-при Турции состоится в октябре
Формула-1
25 июня 13:37
Гран-при Великобритании состоится при полных трибунах. Организаторы ожидают свыше 350 тысяч посетителей
Гран-при Великобритании состоится при полных трибунах. Организаторы ожидают свыше 350 тысяч посетителей
Формула-1
25 июня 11:29
Продолжится ли победная серия Red Bull на домашней трассе? Расписание Гран-при Штирии
Продолжится ли победная серия Red Bull на домашней трассе? Расписание Гран-при Штирии
Формула-1
25 июня 10:03
Сайнс: «Были очень удивлены проблемами, возникшими на Гран-при Франции»
Сайнс: «Были очень удивлены проблемами, возникшими на Гран-при Франции»
Формула-1
24 июня 21:55
Хэмилтон против увольнения Боттаса: «Валттери фантастический напарник, необязательно что-то менять»
Хэмилтон против увольнения Боттаса: «Валттери фантастический напарник, необязательно что-то менять»
Формула-1
24 июня 19:42
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
4
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Италия — Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия — Австрия. Онлайн трансляция
22:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
Большое возвращение. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Видео трансляция
WEB
Большое возвращение. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Видео трансляция
27 июня 05:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
27 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
27 июня 19:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
27 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
27 июня 22:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
29 июня 22:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
29 июня 22:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
4 июля 10:50
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
4 июля 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
4 июля 19:45