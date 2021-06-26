Хэмилтон против увольнения Боттаса: «Валттери фантастический напарник, необязательно что-то менять»
Хэмилтон: «Не думаю, что Mercedes хватит темпа для обгона Red Bull»
Гонщик Mercedes - о поражении в квалификации к Гран-при Штирии
Льюис Хэмилтон / фото - planetf1.comПилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал поражение в квалификации к Гран-при Штирии.
Британец показал третье время, в то время как лидер чемпионата Макс Ферстаппен стал лучшим.
Цитирует гонщика немецкой команды GPblog.com:
«Макс – молодец, в этот уик-энд они очень быстры.
Я выложился на полную. Не лучшая сессия, но это все равно первый ряд стартовой решетки из-за штрафа [Валттери Боттаса]. Завтра мы будем сражаться.
По ходу уик-энда Red Bull в целом опережал нас на четверть секунды, но нам удалось приблизиться в квалификации. Не думаю, что нам хватит чистого темпа для того, чтобы их обогнать. Я отдам все силы. Но, может, завтра будут сюрпризы, может, пойдет дождь».
Все результаты квалификации Гран-при Штирии.
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