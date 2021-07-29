Хэмилтон: «Не мог не отпраздновать победу перед родными болельщиками – меня просто переполняли эмоции»
Семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон ответил на обвинения лидера общего зачета Макса Ферстаппена.
Слов британца приводит racefans.net:
На экране я видел, что он выбрался из болида, что он выглядит нормально. И мне сказали, что с ним все нормально. О том, что Макс попал в больницу, я не знал до того, как вышел общаться с прессой.
Никто из нас никогда не желает зла другим гонщикам – не хочет, чтобы другие травмировались или как-то пострадали.
Я не считаю, что наше поведение было неуважительным. Как я уже говорил, одно дело – праздновать, не зная всех обстоятельств, и совсем другие – зная. Очевидно, что я этих обстоятельств не знал.
Это была моя домашняя гонка, мы очень много и долго работали ради того, чтобы добиться победы. И для нас это был колоссальный по важности момент, ведь мы впервые за долгое время выступали перед родными болельщиками – поскольку в прошлом году их не было.
Нас переполняли эмоции. Я не специально так сильно радовался – это была радость от того, что я видел, как много людей празднуют нашу победу и очень ей рады. Я не собирался прятать свои эмоции.
Теперь же мы всецело сосредоточены на предстоящем уик-энде. Я позвонил Максу после гонки, просто чтобы узнать, все ли с ним в порядке, а также что по-прежнему отношусь к нему с большим уважением. Вполне возможно, что сейчас Макс нее отвечает мне взаимностью, но это нормально.
Напомним, что на Гран-при Великобритании в ходе борьбы Ферстаппен вылетел в ограждения, а Хэмилтон сумел победить на домашнем этапе.
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