Хэмилтон: «Не мог не отпраздновать победу перед родными болельщиками – меня просто переполняли эмоции»

Льюис Хэмилтон / Фото: twitter.com/mercedesamgf1

Семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон ответил на обвинения лидера общего зачета Макса Ферстаппена.



Слов британца приводит racefans.net:

Никто из нас никогда не желает зла другим гонщикам – не хочет, чтобы другие травмировались или как-то пострадали.

Я не считаю, что наше поведение было неуважительным. Как я уже говорил, одно дело – праздновать, не зная всех обстоятельств, и совсем другие – зная. Очевидно, что я этих обстоятельств не знал.

Это была моя домашняя гонка, мы очень много и долго работали ради того, чтобы добиться победы. И для нас это был колоссальный по важности момент, ведь мы впервые за долгое время выступали перед родными болельщиками – поскольку в прошлом году их не было.

Нас переполняли эмоции. Я не специально так сильно радовался – это была радость от того, что я видел, как много людей празднуют нашу победу и очень ей рады. Я не собирался прятать свои эмоции.

Теперь же мы всецело сосредоточены на предстоящем уик-энде. Я позвонил Максу после гонки, просто чтобы узнать, все ли с ним в порядке, а также что по-прежнему отношусь к нему с большим уважением. Вполне возможно, что сейчас Макс нее отвечает мне взаимностью, но это нормально.