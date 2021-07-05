Хэмилтон не верит, что новинки сумеют помочь Mercedes догнать Red Bull

Льюис Хэмилтон / Фото: twitter.com/mercedesamgf1

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон сомневается, что новинки, которые команда должна привезти на Гран-при Великобритании, помогут ей нивелировать отставание от Red Bull.

Отметим, что после пяти побед кряду австрийцы имеют солидный отрыв от «серебряных стрел», которые располагаются на второй строчке Кубка Конструкторов.

Слова Хэмилтона приводит Racefans.net:

Я очень надеюсь, что следующая гонка пройдет по другому сценарию. С другой стороны, просто посмотрите на болид Red Bull – ощущение, что он едет как по рельсам.

В двух последних гонках мы выкладывались на абсолютном максимуме, я каждую неделю приезжаю на базу, стараясь помочь команде выжать максимум из нашего болида. Наша машина по какой-то причине просто недостаточно хорошо работала на этой трассе. Надеюсь, что она будет работать в следующих гонках.

Вообще досадно, что сейчас борьба за победу стала не такой плотной, как была в начале сезона, но ничего не поделаешь. Впереди нас по-прежнему ждет много гонок, так что нужно продолжать работать и стараться прибавлять.