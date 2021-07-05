Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Хэмилтон не верит, что новинки сумеют помочь Mercedes догнать Red Bull

Семикратный чемпион Ф-1 считает, что на домашнем Гран-при победить будет непросто
Автоспорт Формула-1
16:49
Хэмилтон не верит, что новинки сумеют помочь Mercedes догнать Red Bull
Льюис Хэмилтон / Фото: twitter.com/mercedesamgf1

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон сомневается, что новинки, которые команда должна привезти на Гран-при Великобритании, помогут ей нивелировать отставание от Red Bull.

Отметим, что после пяти побед кряду австрийцы имеют солидный отрыв от «серебряных стрел», которые располагаются на второй строчке Кубка Конструкторов.

Слова Хэмилтона приводит Racefans.net:

Последние гонки сложились для нас тяжело, Макс набрал крейсерский ход и я мало что могу с этим поделать. У нас появятся небольшие новинки, но они не позволят нам в нужной степени сократить отставание. Так что нам нужно продолжать работу.

Я очень надеюсь, что следующая гонка пройдет по другому сценарию. С другой стороны, просто посмотрите на болид Red Bull – ощущение, что он едет как по рельсам.

В двух последних гонках мы выкладывались на абсолютном максимуме, я каждую неделю приезжаю на базу, стараясь помочь команде выжать максимум из нашего болида. Наша машина по какой-то причине просто недостаточно хорошо работала на этой трассе. Надеюсь, что она будет работать в следующих гонках.

Вообще досадно, что сейчас борьба за победу стала не такой плотной, как была в начале сезона, но ничего не поделаешь. Впереди нас по-прежнему ждет много гонок, так что нужно продолжать работать и стараться прибавлять. 

Напомним, что семикратный чемпион Ф-1 отстает от лидера личного зачета Макса Ферстаппен на 32 очка.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Mercedes Red Bull

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ферстаппен стал самым молодым пилотом в истории Формулы-1 с 50 попаданиями на подиум
Ферстаппен стал самым молодым пилотом в истории Формулы-1 с 50 попаданиями на подиум
Автоспорт Формула-1
11:00
Первый «Большой шлем» Ферстаппена, мод берсерка Переса, столкновение ветеранов Ф-1. Итоги Гран-при Австрии
Послесловие
Первый «Большой шлем» Ферстаппена, мод берсерка Переса, столкновение ветеранов Ф-1. Итоги Гран-при Австрии
Автоспорт Формула-1
02:18
Хэмилтон: «Я должен был финишировать вторым»
Хэмилтон: «Я должен был финишировать вторым»
Автоспорт Формула-1
4 июля 19:08
Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 32 очков, Red Bull вновь уехал от Mercedes
Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 32 очков, Red Bull вновь уехал от Mercedes
Автоспорт Формула-1
4 июля 18:45
Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Австрии
Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Австрии
Автоспорт Формула-1
4 июля 18:24
Ферстаппен в доминирующей манере выиграл Гран-при Австрии и увеличил отрыв в личном зачете
Ферстаппен в доминирующей манере выиграл Гран-при Австрии и увеличил отрыв в личном зачете
Автоспорт Формула-1
4 июля 17:36

Новости: Автоспорт

Хэмилтон не верит, что новинки сумеют помочь Mercedes догнать Red Bull
Хэмилтон не верит, что новинки сумеют помочь Mercedes догнать Red Bull
Формула-1
16:49
Источник: Alfa Romeo не намерена продлевать контракт с Райкконеном
Источник: Alfa Romeo не намерена продлевать контракт с Райкконеном
Формула-1
13:00
Ферстаппен стал самым молодым пилотом в истории Формулы-1 с 50 попаданиями на подиум
Ферстаппен стал самым молодым пилотом в истории Формулы-1 с 50 попаданиями на подиум
Формула-1
11:00
Первый «Большой шлем» Ферстаппена, мод берсерка Переса, столкновение ветеранов Ф-1. Итоги Гран-при Австрии
Послесловие
Первый «Большой шлем» Ферстаппена, мод берсерка Переса, столкновение ветеранов Ф-1. Итоги Гран-при Австрии
Формула-1
02:18
Алонсо признался, что ему не хотелось обгонять Рассела на Гран-при Австрии
Алонсо признался, что ему не хотелось обгонять Рассела на Гран-при Австрии
Формула-1
4 июля 22:55
Босс Red Bull выступил в защиту Норриса в инциденте с Пересом: «Это просто борьба, за такое не должны штрафовать»
Босс Red Bull выступил в защиту Норриса в инциденте с Пересом: «Это просто борьба, за такое не должны штрафовать»
Формула-1
4 июля 22:55
Рассел: «Десятое место было бы словно победа в гонке»
Рассел: «Десятое место было бы словно победа в гонке»
Формула-1
4 июля 21:46
Перес: «Я провел ужасную гонку, сожалею о случившемся с Леклером»
Перес: «Я провел ужасную гонку, сожалею о случившемся с Леклером»
Формула-1
4 июля 21:18
Норрис – пилот дня по итогам Гран-при Австрии
Норрис – пилот дня по итогам Гран-при Австрии
Формула-1
4 июля 19:13
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
19
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 12:49
10
Все новости