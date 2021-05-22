Хэмилтон не жалеет, что в свое время не перешел в Ferrari

Семикратный чемпион мира выступает за Mercedes уже 8 лет

Льюис Хэмилтон / фото - Getty Images Семикратный чемпион мира, пилот Mercedes Льюис Хэмилтон признался, что нисколько не сожалеет о том, что за годы карьеры ему так и не довелось выступить за Ferrari. Цитирует Хэмилтона портал AS. «Сожалею ли я, что не стал пилотом Ferrari? Я не живу сожалениями. Порой я делаю ошибки и думаю, мог ли я что-то сделать иначе. Я предпочту оказаться не в топ-команде. Когда я пришел в Mercedes, команда занимала пятое место в Кубке Конструкторов. Мы начинали с низов. Топ-команды имеют рекорды, за их плечами есть успех, так что победы в таких коллективах значат меньше». Напомним, Хэмилтон поддержал фонд, помогающий пострадавшим в ходе палестино-израильского конфликта детям/