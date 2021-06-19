Хэмилтон: «Недоволен поведением машины в этот уик-энд»

Британский гонщик подвел итоги квалификации к Гран-при Франции

Льюис Хэмилтон / фото - Getty Images

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Франции, поздравив Макса Ферстаппена с завоеванием поула. В то время как сам Хэмилтон завершил сессию со вторым временем.

Британца цитирует Sky Sports:

«Уик-энд получается очень, очень тяжелым. И психологически, и пытаясь просто добиться от машины оптимальной работы. Вы не поверите, если я скажу, насколько много изменений я вносил в настройки с первой практики, пытаясь добиться прогресса и фактически гоняясь за собственным хвостом, а в итоге все равно неизбежно возвращаясь к началу. И в целом я был недоволен поведением машины по ходу этого уик-энда. Поздравляю Макса и Red Bull, они невероятно здорово поработали в этот уик-энд и очень быстры. Также в этот уик-энд у них новый двигатель, так что они также очень быстры на прямых. Нам очень нравится это сражение».

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен поделился эмоциями после победы в квалификации к Гран-при Франции.