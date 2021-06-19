Mercedes вновь позади. Ферстаппен выиграл поул Гран-при Франции
Хэмилтон: «Недоволен поведением машины в этот уик-энд»
Британский гонщик подвел итоги квалификации к Гран-при Франции
Льюис Хэмилтон / фото - Getty Images
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Франции, поздравив Макса Ферстаппена с завоеванием поула. В то время как сам Хэмилтон завершил сессию со вторым временем.
Британца цитирует Sky Sports:
«Уик-энд получается очень, очень тяжелым. И психологически, и пытаясь просто добиться от машины оптимальной работы. Вы не поверите, если я скажу, насколько много изменений я вносил в настройки с первой практики, пытаясь добиться прогресса и фактически гоняясь за собственным хвостом, а в итоге все равно неизбежно возвращаясь к началу. И в целом я был недоволен поведением машины по ходу этого уик-энда.
Поздравляю Макса и Red Bull, они невероятно здорово поработали в этот уик-энд и очень быстры. Также в этот уик-энд у них новый двигатель, так что они также очень быстры на прямых. Нам очень нравится это сражение».
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен поделился эмоциями после победы в квалификации к Гран-при Франции.
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