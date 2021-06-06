Хэмилтон – о 2-м месте в квалификации Гран-при Азербайджана: «Мы этого не ожидали, это грандиозно»
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился мнением о результатах квалификации Гран-при Азербайджана. Британцу не удалось выиграть поул, однако он остался очень доволен и 2-м местом. Слова Льюиса приводит ВВСю
«Безусловно, мы этого не ожидали. Это грандиозный результат, потому что мы испытывали просто невероятные проблемы весь уик-энд.
Мы сохраняли спокойствие, продолжали непростые обсуждения и подталкивали друг друга. Мы внесли очень много изменений за последние два дня, это было так тяжело. Но команда провела потрясающую работу ночью и между сессиями, я очень всеми горжусь. Показать такой высокий результат – это отличный старт.
Это самый большой вызов за долгое время. В каком-то смысле уик-энд получался катастрофичным».
Во время квалификации в Баку случилось несколько аварий, из-за которых сессия была завершена досрочно.
Ранее результаты прокомментировал победитель предыдущего этапа Макс Ферстаппен.
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