Хэмилтон – о 2-м месте в квалификации Гран-при Азербайджана: «Мы этого не ожидали, это грандиозно»

Льюис Хэмилтон / фото - Getty Images

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился мнением о результатах квалификации Гран-при Азербайджана. Британцу не удалось выиграть поул, однако он остался очень доволен и 2-м местом. Слова Льюиса приводит ВВСю

Мы сохраняли спокойствие, продолжали непростые обсуждения и подталкивали друг друга. Мы внесли очень много изменений за последние два дня, это было так тяжело. Но команда провела потрясающую работу ночью и между сессиями, я очень всеми горжусь. Показать такой высокий результат – это отличный старт.

Это самый большой вызов за долгое время. В каком-то смысле уик-энд получался катастрофичным».