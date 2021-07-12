Хэмилтон – о критике игроков сборной Англии: «Сообщество не должно требовать от темнокожих доказывать свою ценность»

Льюис Хэмилтон / Фото: formula1.com

Семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон в Instagram встал на защиту игроков сборной Англии после поражения в финале Евро-2020 от команды Италии. Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака, которые не забили 11-метровые, подверглись расистским оскорбления в соцсетях.



С одной стороны я был так горд тем, насколько далеко нам удалось зайти…Попадание в финал с такой многообразной командой – это огромное достижение, которым мы все должны гордиться. Однако когда игроки пошли бить пенальти, я забеспокоился.

Давление в связи с колоссальной ответственностью чувствует каждый спортсмен. Но когда вы при этом, представляя свою страну, являетесь представителем меньшинства, это накладывает дополнительный слой. Успех будет ощущаться как двойная победа, но промах станет двойным поражением, если к нему добавятся расистские оскорбления.

Как и всем вам, мне очень хотелось победы. Однако для меня общая картина, сложившаяся на данный момент, гораздо важнее победы на Евро. Но просто отвратительное поведение некоторых людей показывает, как много работы нам еще необходимо сделать.

Я надеюсь, что случившееся положит начало разговору о принятии. Мы должны работать над созданием общества, которое не будет требовать от темнокожих игроков доказывать свою ценность или право занять место в обществе обязательно победой.

В конце концов, все в сборной Англии должны гордиться тем, чего достигли, и как представляли свою нацию.