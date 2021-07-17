Вернул должок. Ферстаппен обошел Хэмилтона и выиграл спринт-квалификацию
Хэмилтон – о спринте: «Я никак не мог удержать Red Bull. К счастью, завтра еще 1 попытка»
Льюис финишировал вторым
Льюис Хэмилтон / фото - Getty Images
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался о результатах первого спринта в сезоне, который прошел в Сильверстоуне в рамках Гран-при Великобритании. Британец завершил 100-клиломметровую гонку вторым. Слова гонщика приводит Sky Sports.
«Важно каждое очко, но я рад, что закончил спринт. Завтра мы вновь будем сражаться, однако Red Bull очень хорош – они отрывались от нас, и я никак не мог их удержать. Нам нужно каким-то образом оказаться впереди. Жаль, что я не могу повторить старт, хотя завтра, к счастью, будет еще одна попытка.
Не знаю, понравилось ли болельщикам. Думаю, вчерашний день получился веселым, квалификация вышла очень классной. Мы должны проводить такие уик-энды – может, немного в другом формате, потому что соревнования становятся более захватывающими».
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