Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 1
Сегодня 8
Завтра 0
Теннис (8 событий из 35) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
13:30 Николай Басилашвили - Ласло Дйере 0:2 Окончен
15:00 Стефанос Циципас - Филипп Краинович 1:2 Окончен
17:15 Душан Ладжович - Пабло Каррено-Буста 0:2 Окончен
19:10 Бенуа Пер - Федерико Дельбонис 1:2 Окончен
ATP 2021 (Bastad, Sweden)
Календарь Таблица
12:00 Янник Ханфманн - Артур Риндеркнеч 2:0 Окончен
13:45 Фредерико Кориа - Кристиан Гарин 2:1 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
11:00 Виктория Кузмова - Тереза Мартинкова 0:2 Окончен
12:25 Сторм Сандерс - Греетье Миннен 0:2 Окончен
Теннис (1 событие из 3) показать все
ATP 2021 (Newport, USA)
Календарь Таблица
20:00 Александр Бублик - Кевин Андерсон 1:1 3-й сет
Теннис (8 событий из 48) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
14:30 Филипп Краинович - Ласло Дйере 2:0 Окончен
16:30 Федерико Дельбонис - Пабло Каррено-Буста 0:2 Окончен
ATP 2021 (Bastad, Sweden)
Календарь Таблица
14:00 Янник Ханфманн - Фредерико Кориа 0:2 Окончен
ATP 2021 (Newport, USA)
Календарь Таблица
20:00 Александр Бублик - Кевин Андерсон 1:1 3-й сет
WTA 2021 (Gdynia, Poland, Qualifying)
Календарь Таблица
14:05 Катерина Бондаренко - Anastasia Zakharova 2:0 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
11:30 Тереза Мартинкова - Греетье Миннен 2:0 Окончен
13:10 Син Ю Ванг - Барбора Крейчикова 0:2 Окончен
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
19:10 Ангелина Калинина - Даниэлле Росе Коллинс 1:0 Снялся
нет важных матчей

Хэмилтон – о спринте: «Я никак не мог удержать Red Bull. К счастью, завтра еще 1 попытка»

Льюис финишировал вторым
Автоспорт Формула-1
20:44
Хэмилтон – о спринте: «Я никак не мог удержать Red Bull. К счастью, завтра еще 1 попытка»
Льюис Хэмилтон / фото - Getty Images

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался о результатах первого спринта в сезоне, который прошел в Сильверстоуне в рамках Гран-при Великобритании. Британец завершил 100-клиломметровую гонку вторым. Слова гонщика приводит Sky Sports.

«Важно каждое очко, но я рад, что закончил спринт. Завтра мы вновь будем сражаться, однако Red Bull очень хорош – они отрывались от нас, и я никак не мог их удержать. Нам нужно каким-то образом оказаться впереди. Жаль, что я не могу повторить старт, хотя завтра, к счастью, будет еще одна попытка.

Не знаю, понравилось ли болельщикам. Думаю, вчерашний день получился веселым, квалификация вышла очень классной. Мы должны проводить такие уик-энды – может, немного в другом формате, потому что соревнования становятся более захватывающими».  

Детальнее об условиях спринта читайте на XSPORT.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Льюис Хэмилтон Mercedes

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Вернул должок. Ферстаппен обошел Хэмилтона и выиграл спринт-квалификацию
Вернул должок. Ферстаппен обошел Хэмилтона и выиграл спринт-квалификацию
Автоспорт Формула-1
19:28
Mercedes определится с напарником Хэмилтона на сезон-2022 до конца лета
Mercedes определится с напарником Хэмилтона на сезон-2022 до конца лета
Автоспорт Формула-1
10:20
Хэмилтон: «Наш результат стал следствием отличной командной работы и поддержки фанатов»
Хэмилтон: «Наш результат стал следствием отличной командной работы и поддержки фанатов»
Автоспорт Формула-1
16 июля 22:07
Хэмилтон вырвал у Ферстаппена победу в квалификации Гран-при Великобритании
Хэмилтон вырвал у Ферстаппена победу в квалификации Гран-при Великобритании
Автоспорт Формула-1
16 июля 21:17
Хэмилтон уступил не только Ферстаппену, но и Норрису в практике Гран-при Великобритании
Хэмилтон уступил не только Ферстаппену, но и Норрису в практике Гран-при Великобритании
Автоспорт Формула-1
16 июля 17:48
«Я уже не тот, кем был в начале карьеры». Хэмилтон ответил на критику Экклстоуна
«Я уже не тот, кем был в начале карьеры». Хэмилтон ответил на критику Экклстоуна
Автоспорт Формула-1
16 июля 16:39

Новости: Автоспорт

Хэмилтон – о спринте: «Я никак не мог удержать Red Bull. К счастью, завтра еще 1 попытка»
Хэмилтон – о спринте: «Я никак не мог удержать Red Bull. К счастью, завтра еще 1 попытка»
Формула-1
20:44
Вернул должок. Ферстаппен обошел Хэмилтона и выиграл спринт-квалификацию
Вернул должок. Ферстаппен обошел Хэмилтона и выиграл спринт-квалификацию
Формула-1
19:28
Ферстаппен показал лучшее время на второй практике в Великобритании
Ферстаппен показал лучшее время на второй практике в Великобритании
Формула-1
17:43
Ферстаппен: «Зачем нужна вторая практика, если в ней нет смысла?»
Ферстаппен: «Зачем нужна вторая практика, если в ней нет смысла?»
Формула-1
13:30
Mercedes определится с напарником Хэмилтона на сезон-2022 до конца лета
Mercedes определится с напарником Хэмилтона на сезон-2022 до конца лета
Формула-1
10:20
Вольфф – о победе Хэмилтона в квалификации: «Империя наносит ответный удар»
Вольфф – о победе Хэмилтона в квалификации: «Империя наносит ответный удар»
Формула-1
16 июля 22:25
Хэмилтон: «Наш результат стал следствием отличной командной работы и поддержки фанатов»
Хэмилтон: «Наш результат стал следствием отличной командной работы и поддержки фанатов»
Формула-1
16 июля 22:07
Хэмилтон вырвал у Ферстаппена победу в квалификации Гран-при Великобритании
Хэмилтон вырвал у Ферстаппена победу в квалификации Гран-при Великобритании
Формула-1
16 июля 21:17
Норриса ограбили после финала Евро. Британец спокоен – зажигает на Гран-при Великобритании
Репортаж
Норриса ограбили после финала Евро. Британец спокоен – зажигает на Гран-при Великобритании
Формула-1
16 июля 17:48
Все новости

Популярные новости

Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
14
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
17
Все новости