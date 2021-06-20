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Хэмилтон: «Очень доволен вторым местом с учетом тяжелого уик-энда»

Британец подвел итоги Гран-при Франции
Автоспорт Формула-1
20:40
Хэмилтон: «Очень доволен вторым местом с учетом тяжелого уик-энда»
Льюис Хэмилтон / фото - samacharcentral.com

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон высказался о втором месте на Гран-при Франции.

Хэмилтон упустил лидерство за несколько кругов до финиша – Макс Ферстаппен из Red Bull обогнал его за счет альтернативной стратегии.

Британского гонщика цитирует Sky Sports:

«Поздравляю Макса, он прекрасно проявил себя. Они просто были сильнее весь уик-энд. Учитывая, что у нас была такая тяжелая пятница, я очень доволен результатом. Мы лидировали, но шины ушли ближе к финишу, и, к сожалению, я проиграл позицию. Тем не менее, это хорошая гонка.

Нам нужно было найти темп, это точно. Видно, что сегодня мы по большей части теряли на прямых. Так что необходимо все тщательно изучить, понять, в чем проблема – в мощности или лобовом сопротивлении.

У нас все равно хороший болид. Я пока не понял, как мы потеряли позицию [на первом пит-стопе] – мы не знали, эффективен ли будет андеркат или нет. У Red Bull была хорошая стратегия, и она сработала».

Результаты Гран-при Франции.

Рене Тер Велде
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Теги

Mercedes Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Red Bull

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