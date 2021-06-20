Хэмилтон: «Очень доволен вторым местом с учетом тяжелого уик-энда»

Льюис Хэмилтон / фото - samacharcentral.com

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон высказался о втором месте на Гран-при Франции.

Хэмилтон упустил лидерство за несколько кругов до финиша – Макс Ферстаппен из Red Bull обогнал его за счет альтернативной стратегии.

Британского гонщика цитирует Sky Sports:

Нам нужно было найти темп, это точно. Видно, что сегодня мы по большей части теряли на прямых. Так что необходимо все тщательно изучить, понять, в чем проблема – в мощности или лобовом сопротивлении.

У нас все равно хороший болид. Я пока не понял, как мы потеряли позицию [на первом пит-стопе] – мы не знали, эффективен ли будет андеркат или нет. У Red Bull была хорошая стратегия, и она сработала».