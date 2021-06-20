Red Bull «подрезали крылья», а австрийцы и не заметили. Ферстаппен вернул должок Хэмилтону, а Боттас начинает ссориться с Mercedes
Хэмилтон: «Очень доволен вторым местом с учетом тяжелого уик-энда»
Британец подвел итоги Гран-при Франции
Льюис Хэмилтон / фото - samacharcentral.com
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон высказался о втором месте на Гран-при Франции.
Хэмилтон упустил лидерство за несколько кругов до финиша – Макс Ферстаппен из Red Bull обогнал его за счет альтернативной стратегии.
Британского гонщика цитирует Sky Sports:
«Поздравляю Макса, он прекрасно проявил себя. Они просто были сильнее весь уик-энд. Учитывая, что у нас была такая тяжелая пятница, я очень доволен результатом. Мы лидировали, но шины ушли ближе к финишу, и, к сожалению, я проиграл позицию. Тем не менее, это хорошая гонка.
Нам нужно было найти темп, это точно. Видно, что сегодня мы по большей части теряли на прямых. Так что необходимо все тщательно изучить, понять, в чем проблема – в мощности или лобовом сопротивлении.
У нас все равно хороший болид. Я пока не понял, как мы потеряли позицию [на первом пит-стопе] – мы не знали, эффективен ли будет андеркат или нет. У Red Bull была хорошая стратегия, и она сработала».
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