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Хэмилтон: «Побеждать в Монако здорово, но все равно скучно»

Семикратный чемпион мира считает французский Гран-при одним из самых неинтересных этапов Формулы-1
Автоспорт Формула-1
16:30
Хэмилтон: «Побеждать в Монако здорово, но все равно скучно»
Льюис Хэмилтон / фото - australiannewsreview.com

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон считает, что Гран-при Монако не стал бы менее скучным, если бы он смог победить Макса Ферстаппена из Red Bull.

Цитирует британского гонщика портал RaceFans:

«Пожалуй, эту гонку я пересматривать не буду. Наверное, я просто посмотрю хайлайты, чтобы получить представление, где я потерял три позиции – или потенциально три позиции, как минимум две.

Гонка получилась очень длинной, и я рад, что она позади. Я вновь и вновь говорю, что здесь пилотировать не особо весело – обгонов нет, ты не можешь преследовать соперника. Конечно, побеждать здорово, но даже когда лидируешь и отрываешься от преследователей, все равно скучно. Уверен, что Максу не пришлось напрягаться».

Поражение в Монако осложнило переговоры Льюиса Хэмилтона по контракту с Mercedes.

Рене Тер Велде
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Теги

Mercedes Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Red Bull

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