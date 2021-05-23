Хэмилтон: «После Гран-при Монако мы проведем жесткий разговор с моими инженерами»

Льюис Хэмилтон / фото - Getty Images

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон не рассчитывает одержать победу на Гран-при Монако. Британец признался, что недоволен болидом и планирует обсуждать правки с командой после уик-энда. Слова пилота Mercedes приводит пресс-служба Ф-1.

Но мы надеемся, что сможем финишировать как минимум на седьмой позиции, однако посмотрим, как сможем продвигаться вперед. Не думаю, что это произойдет, но было бы хорошо, если бы дождь пошел.

Все сложилось неплохо в четверг, но после этого мы поменяли настройки, и сегодня все было просто ужасно. Разумеется, нам нужно все проанализировать. Я бы не сказал, что расстроен, но я разочарован. Знаю, что ничего с этим сейчас не могу сделать. Что есть, то есть

После уик-энда мы проведем жесткий разговор с моими инженерами. Есть вещи, которые не были сделаны, хотя должны были быть. Но мы извлечем из этого урок и вместе вернемся более сильными в следующей гонке. Не могу рассказывать об этом слишком много, а также не хочу критиковать команду, но за закрытыми дверями буду это делать. И мы должны работать усерднее.

Мы определенно испытываем трудности с нагревом шин, и в Монако ситуация усугубляется. Здесь нет высокоскоростных участков, и погода стала прохладнее. Поэтому не совсем понимаю, как Валттери смог заставить свои шины работать. Нам предстоит много анализа».