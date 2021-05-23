Хэмилтон: «После Гран-при Монако мы проведем жесткий разговор с моими инженерами»
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон не рассчитывает одержать победу на Гран-при Монако. Британец признался, что недоволен болидом и планирует обсуждать правки с командой после уик-энда. Слова пилота Mercedes приводит пресс-служба Ф-1.
«Обгонять здесь практически невозможно. Это именно тот случай, когда все движутся с одинаковой скоростью. Разумеется, это делает победу в гонке невозможной.
Но мы надеемся, что сможем финишировать как минимум на седьмой позиции, однако посмотрим, как сможем продвигаться вперед. Не думаю, что это произойдет, но было бы хорошо, если бы дождь пошел.
Все сложилось неплохо в четверг, но после этого мы поменяли настройки, и сегодня все было просто ужасно. Разумеется, нам нужно все проанализировать. Я бы не сказал, что расстроен, но я разочарован. Знаю, что ничего с этим сейчас не могу сделать. Что есть, то есть
После уик-энда мы проведем жесткий разговор с моими инженерами. Есть вещи, которые не были сделаны, хотя должны были быть. Но мы извлечем из этого урок и вместе вернемся более сильными в следующей гонке. Не могу рассказывать об этом слишком много, а также не хочу критиковать команду, но за закрытыми дверями буду это делать. И мы должны работать усерднее.
Мы определенно испытываем трудности с нагревом шин, и в Монако ситуация усугубляется. Здесь нет высокоскоростных участков, и погода стала прохладнее. Поэтому не совсем понимаю, как Валттери смог заставить свои шины работать. Нам предстоит много анализа».
Гонка начнется в 16:00 23 мая. Поул выиграл хозяин трассы Шарль Леклер.
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