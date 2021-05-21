Хэмилтон: «Сейчас Формула-1 стала клубом сыновей миллиардеров»

Семикратный чемпион недоволен тем, что у детей богатых родителей есть привилегии

Льюис Хэмилтон / Фото: twitter.com/mercedesamgf1

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон высказал недовольство в интервью as.com о том, что дети богатых родителей имеют большие шансы оказаться в «Королеве автоспорта»:



Сложно судить, хорошее сейчас поколение гонщиков или плохое. Я сражался с Нико Росбергом и Кубицей, до этого был Алонсо, эра Шумахера. Всегда есть чья-то эпоха. Лично я считаю, что сейчас Ф-1 стала клубом сыновей миллиардеров. Если бы я начал гоняться сегодня, будучи представителем рабочего класса, это было бы невозможно, потому что у других детей гораздо больше денег. Нужно работать над тем, чтобы сделать гонки более доступными – для богатых и для людей более скромного происхождения.

Три места на решетке занимают сыновья миллиардеров – российский пилот Никита Мазепин, чей отец спонсирует Hass, а также канадцы Ланс Стролл из Aston Martin и Николас Латифи из Williams.

Напомним, что уже в субботу, 22 мая, пройдет квалификация Гран-при Монако.