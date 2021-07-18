Хэмилтон: «Слышал, что Ферстаппен в больнице, и меня это беспокоит»

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон поделился мнением об инциденте с Максом Ферстаппеном.

На старте Гран-при Великобритании после контактной борьбы с британцем лидер чемпионата вылетел за пределы трассы и разбил болид:

Я слышал, что Макс в больнице, и это меня беспокоит, да. Никто из нас никогда не хочет, чтобы кто-либо получил травму. Я позднее свяжусь с ним и проверю, все ли в порядке. У нас впереди ещё много сложных гонок.

Дутая победа? Я не знаю, что сказать Кристиану Хорнеру. Я не чувствую, что она дутая. Я уже сказал, что не хочу, чтобы происходило такое. Для всех нас важно сделать шаг назад, сейчас бушуют эмоции».