Хэмилтон: «Слышал, что Ферстаппен в больнице, и меня это беспокоит»
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон поделился мнением об инциденте с Максом Ферстаппеном.
На старте Гран-при Великобритании после контактной борьбы с британцем лидер чемпионата вылетел за пределы трассы и разбил болид:
«Вообще я не видел подробных повторов аварии, только маленький клип, когда был в боксах. Я еще изучу, когда у меня будет время. Но, исходя из моего нынешнего понимания, я не думаю, что нахожусь в том положении, чтобы за что-то извиняться. Мы же здесь гоняемся.
Я слышал, что Макс в больнице, и это меня беспокоит, да. Никто из нас никогда не хочет, чтобы кто-либо получил травму. Я позднее свяжусь с ним и проверю, все ли в порядке. У нас впереди ещё много сложных гонок.
Дутая победа? Я не знаю, что сказать Кристиану Хорнеру. Я не чувствую, что она дутая. Я уже сказал, что не хочу, чтобы происходило такое. Для всех нас важно сделать шаг назад, сейчас бушуют эмоции».
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