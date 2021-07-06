Хэмилтон: «Спринт не получится захватывающим, скорее всего – будет «паровозик»

Пилот Mercedes поделился ожиданиями от нового формата гонок



Льюис Хэмилтон / фото - news.in-24.com

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от первой в истории спринт-квалификации, которая состоится в Сильверстоуне на следующей неделе.

В пятницу пилоты проведут обычную квалификацию, а в субботу проедут 100-километровую гонку, которая определит стартовую решетку Гран-при. Кроме этого, победитель спринт-квалификации заработает три очка.

Слова гонщика Mercedes приводит портал RaceFans:

«Это будет просто «паровозик», наверное. Надеюсь, какие-то обгоны состоятся, но, скорее всего, спринт не получится захватывающим».

Льюис прокомментировал тот факт, что в Великобритании победитель стандартной квалификации не будет считаться обладателем поула:

«У меня нет какой-либо точки зрения по этому поводу. Подождем и посмотрим. Нет смысла судить, пока мы не попробовали».

Льюис Хэмилтон сомневается, что новинки, которые Mercedes должен привезти на Гран-при Великобритании, помогут команде нивелировать отставание от Red Bull.