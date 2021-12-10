Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Абу-Даби, Макс – не попал в топ-3

В этот уик-энд решится судьба чемпионского титула

Фото:

Завершилась вторая практика Гран-при Абу-Даби.

Лучшее время показал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, второй – Эстебан Окон из Alpine, третий – Валттери Боттас. А вот Макс Ферстаппен стал лишь четвертым.

Результаты второй практики Гран-при Абу-Даби:

Напомним, в первой практике быстрейшим был Ферстаппен.

В общем зачете Ферстаппен и Хэмилтон имеют одинаковое количество очков, но нидерландец находится выше благодаря большему количеству побед в сезоне. Таким образом, если по ходу гонки оба пилота сойдут или финишируют за пределами топ-10, то чемпионом мира впервые в карьере станет Ферстаппен.