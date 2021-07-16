Хэмилтон уступил не только Ферстаппену, но и Норрису в практике Гран-при Великобритании

Льюис – рекордсмен по количеству побед в Сильверстоуне

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Red Bull и лидер чемпионата Макс Ферстаппен показал лучшее время в единственной практике Гран-при Великобритании. Вторым стал Ландо Норрис на McLaren, третьим – рекордсмен по количеству побед в Сильверстоуне (7) Льюис Хэмилтон.

Гран-при Великобритании пройдет по новым правилам – только одна практика и следом квалификация.