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Хэмилтон уступил не только Ферстаппену, но и Норрису в практике Гран-при Великобритании

Льюис – рекордсмен по количеству побед в Сильверстоуне
Автоспорт Формула-1
17:48
Хэмилтон уступил не только Ферстаппену, но и Норрису в практике Гран-при Великобритании
Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Red Bull и лидер чемпионата Макс Ферстаппен показал лучшее время в единственной практике Гран-при Великобритании. Вторым стал Ландо Норрис на McLaren, третьим – рекордсмен по количеству побед в Сильверстоуне (7) Льюис Хэмилтон.

 

Гран-при Великобритании пройдет по новым правилам – только одна практика и следом квалификация.

Сергей Остапенко
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Теги

Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон Ландо Норрис Макс Ферстаппен

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