«Я уже не тот, кем был в начале карьеры». Хэмилтон ответил на критику Экклстоуна
Хэмилтон уступил не только Ферстаппену, но и Норрису в практике Гран-при Великобритании
Льюис – рекордсмен по количеству побед в Сильверстоуне
Фото: пресс-служба Формулы-1
Пилот Red Bull и лидер чемпионата Макс Ферстаппен показал лучшее время в единственной практике Гран-при Великобритании. Вторым стал Ландо Норрис на McLaren, третьим – рекордсмен по количеству побед в Сильверстоуне (7) Льюис Хэмилтон.
Гран-при Великобритании пройдет по новым правилам – только одна практика и следом квалификация.
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