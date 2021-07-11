Хэмилтон уйдет из Формулы-1 по истечению нынешнего контракта

36-летний пилот не намерен выступать до 40-ка

Льюис Хэмилтон

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал, когда уйдет из Формулы-1:

«Когда мне стукнет 38, наступит момент, когда я захочу заняться другими вещами. Думаю, все из-за того, что я никогда ничего не делаю наполовину. Некоторые могут этим довольствоваться, но я не из их числа – мне хочется всегда побеждать. Если я только почувствую, что больше не желаю тратить время, энергию, да просто, если мне не захочется прилагать усилия, то я закончу. Я не планирую участвовать в гонках до сорока. Хочется верить, что я найду, чем заняться. Но так или иначе я буду скучать по этому виду спорта. Да, я буду скучать. Да и мои соперники, наверное, тоже».

Хэмилтону 36 лет. Его новый контракт действует до 2023 года, поэтому все логично. Сейчас главная цель британца – побить рекорд Михаэля Шумахера. Оба гонщика единственными в истории семь раз выигрывали чемпионат.

Напомним, главным претендентом на место Хэмилтона считается Джордж Рассел.