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Хэмилтон уйдет из Формулы-1 по истечению нынешнего контракта

36-летний пилот не намерен выступать до 40-ка
Автоспорт Формула-1
15:26
Хэмилтон уйдет из Формулы-1 по истечению нынешнего контракта
Льюис Хэмилтон

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал, когда уйдет из Формулы-1:

«Когда мне стукнет 38, наступит момент, когда я захочу заняться другими вещами. Думаю, все из-за того, что я никогда ничего не делаю наполовину. Некоторые могут этим довольствоваться, но я не из их числа – мне хочется всегда побеждать. Если я только почувствую, что больше не желаю тратить время, энергию, да просто, если мне не захочется прилагать усилия, то я закончу.

Я не планирую участвовать в гонках до сорока. Хочется верить, что я найду, чем заняться. Но так или иначе я буду скучать по этому виду спорта. Да, я буду скучать. Да и мои соперники, наверное, тоже».


Хэмилтону 36 лет. Его новый контракт действует до 2023 года, поэтому все логично. Сейчас главная цель британца – побить рекорд Михаэля Шумахера. Оба гонщика единственными в истории семь раз выигрывали чемпионат.

Напомним, главным претендентом на место Хэмилтона считается Джордж Рассел.

Источник: championat.com Сергей Остапенко
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Льюис Хэмилтон

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