Хэмилтон: «В этот уик-энд Red Bull оказались гораздо быстрее»

Льюис ожидает такой итог и в следующих двух гонках

Льюис Хэмилтон / Фото: planetf1.com

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон высказался об отставании своей команда от Red Bull на прямых Гран-при Франции.



«Несомненно, в этот уик-энд они оказались гораздо быстрее. Мы на одних лишь прямых теряли три с половиной десятые. Вы видели, как он (Ферстаппен, - ред.) просто пролетел мимо меня на прямой – я ничего не мог поделать. Сложно изменить ситуацию, потому что двигатели обновлены. Red Bull привез обновление, и нам нужно понять, как стать быстрее».

Также Хэмилтон допустил, что в ближайшие две гонки пройдут также с преимуществом в Red Bull.

«Там есть длинные прямые, трасса требовательна к мощности. Учитывая скорость Red Bull на прямых, мы можем увидеть нечто подобное. Но в ближайшие три дня мы постараемся внести изменения и улучшения. Если мы максимизируем абсолютно все, то, возможно, навяжем борьбу».

Напомним, Гран-при Франции выиграл Макс Ферстаппен, а Хэмилтон был вторым.