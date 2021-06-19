Хэмилтон: «В этот уик-энд у всех команд будут проблемы»

Льюис Хэмилтон / Фото: twitter.com/MercedesAMGF1

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Франции (результаты первой и второй свободной практик).

Слова Хэмилтона приводит GP Fans:

Мы изучим все доступные варианты и все проанализируем в надежде, что завтра ситуация улучшится. Хотя, как я уже говорил, при всем при этом времена на круге выглядят не так ужасно.

Что касается шин, то пока плохо работает резина всех трех типов. При этом лучше всего ощущения были на самых жестких покрышках. С учетом высоких температур получается, что чем мягче по составу резина – тем хуже ощущения. Думаю, что в гонке все будут с нетерпением ждать возможности побыстрее перейти на Hard, однако я не уверен, на каком типе шин машина будет быстрее всего.