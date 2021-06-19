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Хэмилтон: «В этот уик-энд у всех команд будут проблемы»

Семикратный чемпион Ф-1 прокомментировал результаты пятничных заездов
Автоспорт Формула-1
13:25
Хэмилтон: «В этот уик-энд у всех команд будут проблемы»
Льюис Хэмилтон / Фото: twitter.com/MercedesAMGF1

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Франции (результаты первой и второй свободной практик).

Слова Хэмилтона приводит GP Fans:

Не знаю, в чем именно проблема – в покрытии трассы, температуре или самих шинах. К тому же в Pirelli выше чем когда-либо подняли минимальный уровень давления в шинах. Так что трудно назвать конкретную причину, но машина очень сильно скользила по трассе. Думаю, трудности есть у всех.

Мы изучим все доступные варианты и все проанализируем в надежде, что завтра ситуация улучшится. Хотя, как я уже говорил, при всем при этом времена на круге выглядят не так ужасно.

Что касается шин, то пока плохо работает резина всех трех типов. При этом лучше всего ощущения были на самых жестких покрышках. С учетом высоких температур получается, что чем мягче по составу резина – тем хуже ощущения. Думаю, что в гонке все будут с нетерпением ждать возможности побыстрее перейти на Hard, однако я не уверен, на каком типе шин машина будет быстрее всего.

Напомним, что решение о составе «серебряных стрел» на следующий сезон будет принято зимой.

Олег Шумейко-младший
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Льюис Хэмилтон Mercedes Гран-при Франции

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