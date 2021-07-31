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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии

На «Хунгароринге» Льюс завоевал поул
Автоспорт Формула-1
20:00
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии
Льюис Хэмилтон / фото - Getty Images

В рамках Гран-при Венгрии состоялись квалификационные заезды. 

Лучшее время показал пилот Mercedes, семикратный чемпион мира, Льюис Хэмилтон. Его напарник по команде Валттери Боттас расположился на второй позиции. Третье время на автодроме «Хунгароринг» показал Макс Ферстаппен из Red Bull.

Гран-при Венгрии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1.15,419

2. Валттери Боттас (Mercedes) +0,315

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,421

4. Серхио Перес (Red Bull) +1,002

5. Пьер Гасли (Alpfa Tauri) +1,064

6. Ландо Норрис (McLaren) +1,070

7. Шарль Леклер (Ferrari) +1,077

8. Эстебан Окон (Alpine) +1,234

9. Фернандо Алонсо (Alpine) +1,296

10. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,331

Выбыли после второго сегмента:

11. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,221

12. Ланс Стролл (Aston Martin) +1,243

13. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1,914

14. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1,933

15. Карлос Сайнс (Ferrari) – не показал времени

Выбыли после первого сегмента:

16. Юки Цунода (Alpfa Tauri)

17. Джордж Расселл (Williams)

18. Николас Латифи (Williams)

19. Никита Мазепин (Haas)

20. Мик Шумахер (Haas)

Отметим, что во время первой практики лучше всех проехал нидерландский гонщик Red Bull.

Антон Кривенко
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Теги

Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Валттери Боттас Mercedes Red Bull

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