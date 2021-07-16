Хэмилтон вырвал у Ферстаппена победу в квалификации Гран-при Великобритании
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Великобритании. Семикратный чемпион мира в ходе всего дня уступал гонщику Red Bull Максу Ферстаппену, однако прекрасно себя проявил в третьем сегменте и таки опередил лидера чемпионата. Третье место у Валттери Боттаса.
А вот напарник Ферстаппена Серхио Перес стал только пятым, пропустив вперед Шарля Леклера.
Как и во Франции, прекрасную квалификацию провел Джордж Рассел, который во второй раз кряду попал в третий сегмент и в завтрашней спринтерской гонке будет стартовать с восьмого места.
Отметим, что во всех сегментах квалификации пилоты могли использовать только самых мягкий тип резины – Soft.
Напомним, результаты сегодняшней квалификации – не равно места в гонке. Завтра пройдет первая в этом сезоне спринтерская квалификация, по итогам которой сформируется стартовая решетка воскресной гонки.
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