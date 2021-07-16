Хэмилтон вырвал у Ферстаппена победу в квалификации Гран-при Великобритании

Рассел во второй раз подряд попал в третий сегмент

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Великобритании. Семикратный чемпион мира в ходе всего дня уступал гонщику Red Bull Максу Ферстаппену, однако прекрасно себя проявил в третьем сегменте и таки опередил лидера чемпионата. Третье место у Валттери Боттаса.

А вот напарник Ферстаппена Серхио Перес стал только пятым, пропустив вперед Шарля Леклера.

Как и во Франции, прекрасную квалификацию провел Джордж Рассел, который во второй раз кряду попал в третий сегмент и в завтрашней спринтерской гонке будет стартовать с восьмого места.

Отметим, что во всех сегментах квалификации пилоты могли использовать только самых мягкий тип резины – Soft.





Напомним, результаты сегодняшней квалификации – не равно места в гонке. Завтра пройдет первая в этом сезоне спринтерская квалификация, по итогам которой сформируется стартовая решетка воскресной гонки.