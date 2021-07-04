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Хэмилтон: «Я должен был финишировать вторым»

Британец потерял место на подиуме из-за технических проблем с болидом
Автоспорт Формула-1
19:08
Хэмилтон: «Я должен был финишировать вторым»
Льюис Хэмилтон / Фото: REUTERS/Sebastien Nogier

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал четвертое место на Гран-при Австрии. Британец долгое время ехал на втором месте, однако затем повредил болид из-за столкновения с поребриками:

«До гонки я говорил, что будет очень сложно победить Макса. Но, конечно, разочаровывает, когда ты теряешь много прижимной силы и не можешь удержать вторую позицию. Мы упустили много очков. Я должен был финишировать вторым, но внезапно что-то сломалось. Я довольно легко завоевал бы второе место, однако не мог достать соперников.

Я не заезжал на поребрики больше остальных, так что без понятия, что случилось. Но повреждения серьезные.

Впереди много работы, пора свистать всех наверх. Они (Red Bull) привезли много обновлений за последние этапы, а мы ничего не привезли. Так что нужно это сделать, найти скорость, насколько это возможно – иначе такие результаты станут повторяться чаще».


Благодаря победе в Гран-при Австрии Макс Ферстаппен сильно увеличил отрыв от Хэмилтона в личном зачете.

Источник: sports.ru Сергей Остапенко
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