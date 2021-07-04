Хэмилтон: «Я должен был финишировать вторым»

Льюис Хэмилтон / Фото: REUTERS/Sebastien Nogier

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал четвертое место на Гран-при Австрии. Британец долгое время ехал на втором месте, однако затем повредил болид из-за столкновения с поребриками:

Я не заезжал на поребрики больше остальных, так что без понятия, что случилось. Но повреждения серьезные.

Впереди много работы, пора свистать всех наверх. Они (Red Bull) привезли много обновлений за последние этапы, а мы ничего не привезли. Так что нужно это сделать, найти скорость, насколько это возможно – иначе такие результаты станут повторяться чаще».