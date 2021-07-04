Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 32 очков, Red Bull вновь уехал от Mercedes
Хэмилтон: «Я должен был финишировать вторым»
Британец потерял место на подиуме из-за технических проблем с болидом
Льюис Хэмилтон / Фото: REUTERS/Sebastien Nogier
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал четвертое место на Гран-при Австрии. Британец долгое время ехал на втором месте, однако затем повредил болид из-за столкновения с поребриками:
«До гонки я говорил, что будет очень сложно победить Макса. Но, конечно, разочаровывает, когда ты теряешь много прижимной силы и не можешь удержать вторую позицию. Мы упустили много очков. Я должен был финишировать вторым, но внезапно что-то сломалось. Я довольно легко завоевал бы второе место, однако не мог достать соперников.
Я не заезжал на поребрики больше остальных, так что без понятия, что случилось. Но повреждения серьезные.
Впереди много работы, пора свистать всех наверх. Они (Red Bull) привезли много обновлений за последние этапы, а мы ничего не привезли. Так что нужно это сделать, найти скорость, насколько это возможно – иначе такие результаты станут повторяться чаще».
Благодаря победе в Гран-при Австрии Макс Ферстаппен сильно увеличил отрыв от Хэмилтона в личном зачете.
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