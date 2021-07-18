Хэмилтон: «Я всегда рассчитываю свои действия, особенно в борьбе с Ферстаппеном»

Британец рассказал о мотивации, которая помогла ему победить на домашнем Гран-при

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал инцидент с Максом Ферстаппеном на старте Гран-при Великобритании за который он получил 10-секундный штраф, а также свою последовавшую победу в гонке:

«Я всегда стараюсь рассчитывать свои действия, особенно в борьбе с Максом – он очень агрессивный гонщик. Сегодня я полностью поравнялся с ним, и он совсем не оставил мне места. Вне зависимости от того, согласен ли я со штрафом или нет, я не пал духом и продолжил трудиться. Я подумал: «Ничто не должно помешать зрителям получить удовольствие, услышать национальный гимн и увидеть британский флаг».

Хэмилтон сумел победить, несмотря на неудачу в первой в истории квалификационной-гонке. В личном зачете он сократил отставание от Ферстаппена до восьми очков.