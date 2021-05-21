Хорнер о давлении Хэмилтона на Ферстаппена: «Льюис любит всю эту чушь – пусть продолжает»

Руководитель Red Bull прокомментировал попытку психологического давления на Макса со стороны пилота Mercedes

Кристиан Хорнер / фото - newsbeezer.com

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер в эфире Sky Spors прокомментировал попытку психологического давления на Макса Ферстаппена со стороны Льюиса Хэмилтона – пилот Mercedes предположил, что его сопернику «есть что доказывать», в отличие от самого чемпиона.

«Льюис любит всю эту чушь, так что пусть продолжает. Макс делает свое дело, он сам по себе. Если Льюис чувствует необходимость высказаться, это говорит о том, что Макс немного ему досаждает. Все отлично, это часть Формулы-1. Мы только начали чемпионат, еще даже к середине сезона не подобрались. Представьте, что будет на последних гонках, если борьба останется такой же плотной».

Льюис Хэмилтон назвал троих молодых дарований, у которых есть перспективы на завоевание чемпионского титула.