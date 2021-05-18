Хорнер: «Хэмилтон согласится, что ему чрезвычайно повезло в Имоле»
Хорнер: «Red Bull должен сделать все, чтобы победить Mercedes на Гран-при Монако»
Руководитель Red Bull считает, что команда вправе рассчитывать на преимущество в Монако
Кристиан Хорнер / фото - thesportsrush.com
Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер считает, что команда здорово проявила себя в медленном третьем секторе трассы Гран-при Испании, поэтому вправе рассчитывать на преимущество в Монако.
Хорнера цитирует formula1.com:
«Третий сектор порой хорошо показывает, как болид поведет себя в Монако. Надеюсь, там мы должны быть конкурентоспособными. В каждом Гран-при, если не считать Бахрейна, нас и поул разделяло меньше десятой – феноменально плотная борьба. Мы должны сделать все, чтобы победить Mercedes в Монте-Карло, однако понимаем, что это невероятно тяжело.
Видно, что Mercedes быстрее нас в гоночных условиях в каждом Гран-при, они лучше справляются с деградацией шин. Так что мы знали, что последние две трассы (Португалия и Испания) им подойдут. Однако Red Bull все равно куда ближе, чем раньше, и сражение будет очень и очень плотным – просто нужно немного прибавить в гоночной скорости».
Кристиан Хорнер рассказал, что думает о сражении Макса Ферстаппена и пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона на Гран-при Эмилии-Романьи.
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