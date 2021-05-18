Хорнер: «Red Bull должен сделать все, чтобы победить Mercedes на Гран-при Монако»

Кристиан Хорнер / фото - thesportsrush.com

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер считает, что команда здорово проявила себя в медленном третьем секторе трассы Гран-при Испании, поэтому вправе рассчитывать на преимущество в Монако.

Хорнера цитирует formula1.com:

Видно, что Mercedes быстрее нас в гоночных условиях в каждом Гран-при, они лучше справляются с деградацией шин. Так что мы знали, что последние две трассы (Португалия и Испания) им подойдут. Однако Red Bull все равно куда ближе, чем раньше, и сражение будет очень и очень плотным – просто нужно немного прибавить в гоночной скорости».