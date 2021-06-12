Кларксон: «В Aston Martin Феттель счастливее, чем в любой период карьеры в Ferrari»

Ведущий официального подкаста Формулы-1 – о подиуме немца на Гран-при Азербайджана

Том Кларксон / фото - Getty Images

Ведущий официального подкаста Формулы-1 Том Кларксон подвел итоги Гран-при Азербайджана для Себастьяна Феттеля, который именно на этапе в Баку завоевал первый подиум в новой команде.

«Думаю, сейчас Себастьян Феттель счастливее, чем в любой период своей карьеры в Ferrari.Такое впечатление, что он снял заклятье. На протяжении последних гонок он столкнулся с огромным количеством невезения, но этап в Баку все изменил. Феттель вырвался из всей этой запутанной ситуации, которая возникла в Ferrari. Я считаю, что это самый счастливый Себ, которого мы видели с 2013 года. Он вновь ожил в Aston Martin».

Напомним, Феттель признан пилотом дня Гран-при Азербайджана.