Феттель – о Гран-при Азербайджана: «Нам нельзя превратить Ф-1 в искусственный спорт»
Кларксон: «В Aston Martin Феттель счастливее, чем в любой период карьеры в Ferrari»
Ведущий официального подкаста Формулы-1 – о подиуме немца на Гран-при Азербайджана
Том Кларксон / фото - Getty Images
Ведущий официального подкаста Формулы-1 Том Кларксон подвел итоги Гран-при Азербайджана для Себастьяна Феттеля, который именно на этапе в Баку завоевал первый подиум в новой команде.
«Думаю, сейчас Себастьян Феттель счастливее, чем в любой период своей карьеры в Ferrari.Такое впечатление, что он снял заклятье. На протяжении последних гонок он столкнулся с огромным количеством невезения, но этап в Баку все изменил.
Феттель вырвался из всей этой запутанной ситуации, которая возникла в Ferrari. Я считаю, что это самый счастливый Себ, которого мы видели с 2013 года. Он вновь ожил в Aston Martin».
Напомним, Феттель признан пилотом дня Гран-при Азербайджана.
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