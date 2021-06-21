Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам Гран-при Франции
Конфигурацию «Яс-Марины» изменят перед Гран-при Абу-Даби
Гоночная трасса обновится в двух секторах
Гран-при Абу-Даби 2020 / Фото: formula1.com
Конфигурацию гоночной трассы в Абу-Даби изменят перед этапом Гран-при этого сезона. Изменения «Яс-Марины» затронут два сектора, сообщает RaceFans.
По информации источника, шикану перед шпилькой уберут, а 11-й, 12-й, 13-й и 14-й повороты заменят одним профилированным изгибом трассы. На фото изменения показаны зеленым цветом.
Напомним, что после семи этапов Гран-при в Кубке Конструкторов лидирует Red Bull, а в общем зачете – пилот «быков» Макс Ферстаппен.
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