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Култхард: «Не сомневаюсь, что нас ждет переход от эры Хэмилтона к эре Ферстаппена»

Экс-пилот Формулы-1 – о прогрессе голландского гонщика
Автоспорт Формула-1
16:30
Култхард: «Не сомневаюсь, что нас ждет переход от эры Хэмилтона к эре Ферстаппена»
Макс Ферстаппен / фото - f1i.com

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о прогрессе, которого за последние годы добился Макс Ферстаппен. И что в нынешнем сезоне ему удается заставить Льюиса Хэмилтона нервничать.

Култхард цитирует сайт racingnews365:

«Макс здорово развился как гонщик, у него не осталось слабых мест. Поначалу там были острые углы, которые нужно было сгладить, порой проскакивали ошибки. Но это было неизбежно. Теперь же я этого больше не вижу.

Льюис не мог не заметить, что если бы он не смог зайти в первый поворот на этапах в Имоле и Барселоне, все могло бы закончиться столкновением. Льюис достаточно умен и понимает, что Макс приближается и верит в себя… То есть Льюис не стал бы дважды думать, прежде чем захлопнуть калитку перед Валттери Боттасом или любым другим пилотом.

Мне кажется, что Макс действительно хороший и зрелищный гонщик. Он невероятно быстр и очень здорово чувствует машину. Просто посмотрите на его напарников, им всегда приходится непросто. И я говорю так не потому, что хорошо его знаю, а потому что знаю, как его растили. Могу сказать, что хоть София и Йос больше не вместе, они вырастили Макса уравновешенным и полноценным парнем.

Ему хватает мастерства и будет главным претендентом в ближайшие годы. Лично я не сомневаюсь, что нас ждет переход от эры Хэмилтона к эре Ферстаппена.

Не знаю, случится ли это в нынешнем сезоне, зависит от гонки команд в развитии болидов. Пока же сезон только начался. В Барселоне Mercedes оказался для Red Bull слишком силен, в Монако же сильнее был уже Red Bull. Думаю, что картина будет меняться по ходу сезона».

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал о психологическом давлении в противостоянии с Льюисом Хэмилтоном в борьбе за титул в нынешнем сезоне.

Рене Тер Велде
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Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Дэвид Култхард

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