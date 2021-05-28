Култхард: «Не сомневаюсь, что нас ждет переход от эры Хэмилтона к эре Ферстаппена»

Макс Ферстаппен / фото - f1i.com

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о прогрессе, которого за последние годы добился Макс Ферстаппен. И что в нынешнем сезоне ему удается заставить Льюиса Хэмилтона нервничать.

Култхард цитирует сайт racingnews365:

Льюис не мог не заметить, что если бы он не смог зайти в первый поворот на этапах в Имоле и Барселоне, все могло бы закончиться столкновением. Льюис достаточно умен и понимает, что Макс приближается и верит в себя… То есть Льюис не стал бы дважды думать, прежде чем захлопнуть калитку перед Валттери Боттасом или любым другим пилотом.

Мне кажется, что Макс действительно хороший и зрелищный гонщик. Он невероятно быстр и очень здорово чувствует машину. Просто посмотрите на его напарников, им всегда приходится непросто. И я говорю так не потому, что хорошо его знаю, а потому что знаю, как его растили. Могу сказать, что хоть София и Йос больше не вместе, они вырастили Макса уравновешенным и полноценным парнем.

Ему хватает мастерства и будет главным претендентом в ближайшие годы. Лично я не сомневаюсь, что нас ждет переход от эры Хэмилтона к эре Ферстаппена.

Не знаю, случится ли это в нынешнем сезоне, зависит от гонки команд в развитии болидов. Пока же сезон только начался. В Барселоне Mercedes оказался для Red Bull слишком силен, в Монако же сильнее был уже Red Bull. Думаю, что картина будет меняться по ходу сезона».