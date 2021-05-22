Леклер: «Досадно закончить квалификацию в стене, но я безумно рад поулу»

Гонщик Ferrari подвел итоги квалификации к Гран-при Монако

Шарль Леклер / фото - 247newsaroundtheworld.com

Пилот Ferrari Шарль Леклер в интервью Sky Sports подвел итоги квалификации к Гран-при Монако, в которой ему удалось выиграть поул. При этом Леклер разбил болид в самом конце сессии, из-за чего помешал соперникам попробовать улучшить время.

«Очень досадно закончить квалификацию в стене, но в то же время я безумно рад тому, как я сумел проехать первый быстрый круг. Второй и третий секторы я проехал идеально. Мы в команде все немного удивлены тем, что оказались на поуле, но вообще мне всегда не везло в Монако, так что посмотрим, что будет дальше».

Шарль Леклер был признан лучшим гонщиком на Гран-при Испании по версии официального сайта Формулы-1.