Леклер: «Хотелось бы выиграть поул на нормальной трассе без красных флагов»

Шарль Леклер / фото - Getty Images

Пилот Ferrari Шарль Леклер поделился мыслями после победы в квалификации Гран-при Азербайджана. Гонщик признался, что понимает трудности предстоящей гонки. В интервью motorsport.com монегаск заявил, что хотел бы выиграть поул без аварий.

Безусловно, ощущения от завоевания поула просто отличные. Но с другой стороны мы опять выигрываем поул после красных флагов (как и в Монако). Хотелось бы теперь выиграть поул на нормальной трассе в нормальных обстоятельствах. Но в конечном счете поул есть поул.

Сегодня машина работала хорошо, но мне кажется, что Red Bull и Mercedes способны быть быстрее нас – особенно в условиях гонки. Мы видели это по результатам тренировок во второй практике. Так что в гонке будет очень сложно – потому что эта трассе не Монако, здесь вполне возможно обгонять. Так что я постараюсь сделать все возможное. Надеюсь, мы сумеем удержать первое место, но сделать это будет определенно тяжело».