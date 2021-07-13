Перес: «Я провел ужасную гонку, сожалею о случившемся с Леклером»
Леклер контактировал с Red Bull на фоне проблем у Ferrari
У монегаска контракт до 2024 года
Шарль Леклер / фото - Getty Images
Пилот Ferrari Шарль Леклер связывался с представителями Red Bull для обсуждения возможного перехода. Об этом сообщило издание Motorsport.
По данным источника, монегаск был недоволен проблемами в «скуддерии» и обсуждал возможность парнтерства с Максом Ферстаппеном. Нынешний контракт Леклера рассчитан до 2024 года.
Red Bull перед стартом сезона обновил состав, пригласив в команду Серхио Переса из Racing Point.Ферстаппен выиграл последний Гран-при Австрии.
Комментарии 0