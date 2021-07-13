Леклер контактировал с Red Bull на фоне проблем у Ferrari

У монегаска контракт до 2024 года

Шарль Леклер / фото - Getty Images

Пилот Ferrari Шарль Леклер связывался с представителями Red Bull для обсуждения возможного перехода. Об этом сообщило издание Motorsport.

По данным источника, монегаск был недоволен проблемами в «скуддерии» и обсуждал возможность парнтерства с Максом Ферстаппеном. Нынешний контракт Леклера рассчитан до 2024 года.

Red Bull перед стартом сезона обновил состав, пригласив в команду Серхио Переса из Racing Point.