Леклер – о темпе Ferrari: «Слишком хорош, чтобы поверить в это»

На второй свободной практике у «Скудерии» дубль

Болид Шарля Леклера / Фото: twitter.com/scuderiaferrari

Пилот Ferrari Шарль Леклер признался, что он очень впечатлен темпом команды. Напомним, что на второй свободной практике болиды «Скудерии» расположились на первой и второй строчке.



Слова гонщика приводит Crash:

Я был достаточно удивлен тем, что практика завершилась так. Здесь важно проехать как можно больше кругов. К сожалению, с учетом моих проблем в первой практике в той сессии мне удалось пройти только четыре круга. В ходе второй практики все было достаточно просто, я с легкостью собрал круг. Но уверен, что у Mercedes и Red Bull есть больший запас, чем у нас. В любом случае нужно дождаться субботы. Пока все выглядит хорошо, даже слишком хорошо, чтобы поверить в это. Подождем и посмотрим. В субботу мы действительно узнаем, где находимся относительно соперников.

Отметим, что в субботу в 16:00 состоится квалификация к основной гонке.