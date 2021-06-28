Леклер: «Одно из лучших моих выступлений, учитывая случившееся на первом круге»

Шарль Леклер / Фото: twitter.com/scuderiaferrari

Пилот Ferrari Шарль Леклер подвел итоги результата Гран-при Штирии, на котором финишировал седьмым.



Слова Леклера приводит официальный сайт Ф-1:

Что касается инцидента с Пьером Гасли, то мне, честно говоря, нужно пересмотреть повтор. Потому что с разных ракурсов ситуация может выглядеть иначе – одно дело, когда ты оцениваешь ситуацию со стороны, и совсем другое, когда находишься в кокпите болида. Так что нужно посмотреть повторы. Насколько я видел, он немного сместился влево, а я в этот же самый момент стал смещаться вправо, чтобы получить от него слипстрим. Результатом стало столкновение.