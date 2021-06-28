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Леклер: «Одно из лучших моих выступлений, учитывая случившееся на первом круге»

На старте гонки пилот Ferrari откатился в конец пелотона, но сумел прорваться до седьмого места
Автоспорт Формула-1
11:40
Леклер: «Одно из лучших моих выступлений, учитывая случившееся на первом круге»
Шарль Леклер / Фото: twitter.com/scuderiaferrari

Пилот Ferrari Шарль Леклер подвел итоги результата Гран-при Штирии, на котором финишировал седьмым.

Слова Леклера приводит официальный сайт Ф-1:

Просто сумасшедшая гонка, особенно учитывая то, что случилось на первом круге. После этого отыграться было очень непросто, однако нам удалось сделать это просто невероятным образом. Не считая первого круга, это одно из моих лучших выступлений в Ф-1. Так что с одной стороны я доволен, а с другой нет, потому что вполне очевидно, что сегодня машина была способна на гораздо большее, чем седьмое место.

Что касается инцидента с Пьером Гасли, то мне, честно говоря, нужно пересмотреть повтор. Потому что с разных ракурсов ситуация может выглядеть иначе – одно дело, когда ты оцениваешь ситуацию со стороны, и совсем другое, когда находишься в кокпите болида. Так что нужно посмотреть повторы. Насколько я видел, он немного сместился влево, а я в этот же самый момент стал смещаться вправо, чтобы получить от него слипстрим. Результатом стало столкновение.

Напомним, что Леклер был признан пилотом дня на этапе Гран-при в Австрии.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Шарль Леклер Ferrari Пьер Гасли

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