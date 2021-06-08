Леклер: «Победы Ferrari скоро придут, мы не можем быть довольны четвертым местом»

Шарль Леклер / Фото: twitter.com/scuderiaferrari

Пилот Ferrari Шарль Леклер предположил, что в ближайшее время итальянский коллектив сможет добывать победы. Леклер занял четвертое место на Гран-при Азербайджана, стартовав с поула.



Слова гонщика «Скудерии» приводит GrandPX:

Мне нравится смотреть на картину в целом. Если исходить из этого, мы добились прогресса. Не стоит расстраиваться, когда у нас получаются тяжелые гонки.

Если посмотреть на нашу скорость, мы не сильно отстали от Mercedes и Red Bull на харде в середине гонки. В общем, есть много поводов для оптимизма.

Мы не можем быть довольны четвертым местом, ведь мы хотим побеждать. Но мы полностью отдаем все силы. Уверен, что скоро победы придут.