Спортивный директор Ferrari: «Нам попросту не хватит скорости, чтобы бороться за победу в Баку»
Леклер: «Победы Ferrari скоро придут, мы не можем быть довольны четвертым местом»
Монегаск уверен в перспективах своего коллектива
Шарль Леклер / Фото: twitter.com/scuderiaferrari
Пилот Ferrari Шарль Леклер предположил, что в ближайшее время итальянский коллектив сможет добывать победы. Леклер занял четвертое место на Гран-при Азербайджана, стартовав с поула.
Слова гонщика «Скудерии» приводит GrandPX:
Я не хотел слишком сильно рисковать. Как уже говорил, нельзя забывать, что мы сражаемся с McLaren, борьба была за большое количество очков.
Мне нравится смотреть на картину в целом. Если исходить из этого, мы добились прогресса. Не стоит расстраиваться, когда у нас получаются тяжелые гонки.
Если посмотреть на нашу скорость, мы не сильно отстали от Mercedes и Red Bull на харде в середине гонки. В общем, есть много поводов для оптимизма.
Мы не можем быть довольны четвертым местом, ведь мы хотим побеждать. Но мы полностью отдаем все силы. Уверен, что скоро победы придут.
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