Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Штирии

Монегаску удалось финишировать 7-м, несмотря на неудачный старт

Шарль Леклер / фото - Getty Images

Пилот Ferrari Шарль Леклер был признан лучшим гонщиком дня по итогам Гран-при Шитирии. Отметим, что победителя этой номинации выбирают болельщики путем голосования по ходу гонки.

На первом этапе в Австрии Леклер неудачно стартовал, столкнувшись с Пьером Гасли. Монегаск был вынужден провести ранний пит-стоп и вернулся на трассу в самом конце пелотона.

После этого Леклеру удалось совершить впечатляющий прорыв и в итоге Шарль финишировал 7-м,обойдя в том числе своего напарника Карлоса Сайнса.

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