Первая гонка сезона с Red Bull в качестве лидера Кубка Конструкторов. Расписание Гран-при Азербайджана
Леклер: «В Азербайджане Ferrari вернется к реальности»
На этапе Гран-при в Монако пилот «Скудерии» не смог начать гонку
Шарль Леклер / Фото: twitter.com/scuderiaferrari
Пилот Ferrari Шарль Леклер
поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Азербайджана.
Слова монегаска приводит Motorsport Week:
Думаю, теперь мы вернемся обратно к реальности. Монако было единичным случаем, мы боролись за победу, что было невероятно и очень мотивировало каждого из нас.
Но в Баку есть длинные прямые, и в целом трасса стала немного более скоростной, хотя здесь довольно много медленных поворотов. Я верю, что мы вернемся в конкурентную форму, которая была у нас до Монако.
Напомним, что на Гран-при Монако Леклер выиграл поул-позишн, но не смог начать гонку из-за поломки болида.
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