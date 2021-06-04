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Леклер: «В Азербайджане Ferrari вернется к реальности»

На этапе Гран-при в Монако пилот «Скудерии» не смог начать гонку
Автоспорт Формула-1
12:18
Леклер: «В Азербайджане Ferrari вернется к реальности»
Шарль Леклер / Фото: twitter.com/scuderiaferrari

Пилот Ferrari Шарль Леклер поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Азербайджана.

Слова монегаска приводит Motorsport Week:

Думаю, теперь мы вернемся обратно к реальности. Монако было единичным случаем, мы боролись за победу, что было невероятно и очень мотивировало каждого из нас.

Но в Баку есть длинные прямые, и в целом трасса стала немного более скоростной, хотя здесь довольно много медленных поворотов. Я верю, что мы вернемся в конкурентную форму, которая была у нас до Монако.

Напомним, что на Гран-при Монако Леклер выиграл поул-позишн, но не смог начать гонку из-за поломки болида.

Олег Шумейко-младший
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Шарль Леклер Гран-при Азербайджана Ferrari

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