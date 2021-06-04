Леклер: «В Азербайджане Ferrari вернется к реальности»

Шарль Леклер / Фото: twitter.com/scuderiaferrari

Пилот Ferrari Шарль Леклер поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Азербайджана.



Слова монегаска приводит Motorsport Week:

Но в Баку есть длинные прямые, и в целом трасса стала немного более скоростной, хотя здесь довольно много медленных поворотов. Я верю, что мы вернемся в конкурентную форму, которая была у нас до Монако.