Лоуренс Стролл: «Был бы рад видеть Volkswagen в Формуле-1»

Бизнесмен поддерживает идею прихода немецкого концерна в чемпионат



Лоуренс Стролл / фото - motorsportweek.com

Владелец Aston Martin Лоуренс Стролл заявил, что был бы рад приходу в Формулу-1 концерна Volkswagen.

Представители Porsche и Audi присутствовали на недавней встрече мотористов и ФИА в Формуле-1, на которой обсуждался возможный регламент на сезон-2026.

Слова бизнесмена приводит портал motorsport.com:

«Я определенно был бы рад видеть Volkswagen в Формуле-1. Думаю, это бы показало силу нашей гоночной серии. Чем более сильные компании будут приходить в Ф-1 – тем лучше будет для всех, будь то болельщики, владельцы команд, ФОМ или ФИА. Я знаю, что в Volkswagen вовлечены в разговоры о возвращении в Ф-1 с одним или двумя своими брендами. Лично я был бы этому очень рад и поддерживаю приход Volkswagen в Ф-1. Это было бы здорово».

Лоуренс Стролл провел параллели между Aston Martin и Ferrari.