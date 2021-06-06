Хэмилтон – о 2-м месте в квалификации Гран-при Азербайджана: «Мы этого не ожидали, это грандиозно»
Марко: «Mercedes в очередной раз пожертвовал Боттасом ради Хэмилтона»
Советник Red Bull считает, что если бы не слипстрим финна, британец не финишировал бы 2-м в квалификации
Хельмут Марко / фото - Getty Images
Советник Red Bull Хельмут Марко подвел итоги квалификации Гран-при Азербайджана. В интервью порталу GP Blog Марко заявил, что Mercedes в очередной раз пожертвовала результатами Валттери Боттаса ради более высокой позиции Льюиса Хэмилтона.
«Я думаю, что Mercedes удалось здорово отыграться, они очень хорошо поработали. Хотя это тоже нужно рассматривать в перспективе. Боттас пожертвовал своими интересами, чтобы Льюис получил слипстрим и мог проехать хороший круг. За счет слипстрима Хэмилтон выиграл 0,4-0,5 секунды на третьем секторе.
В любом случае, как мы могли видеть сегодня, впереди нас ждет гонка с большим количеством инцидентов, так что вы должны быть готовы ко всему и готовы использовать разные шинные стратегии».
Напомним, Хэмилтон очень доволен своей стартовой позицией.
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