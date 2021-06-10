Ферстаппен не смог, а Хэмилтон не захотел. Лидеры общего зачета отдали Пересу дебютную победу в Red Bull
Марко: «У нас лучшее сочетание пилота и машины»
Советник Red Bull – о положении дел Red Bull
Хельмут Марко / фото - Getty Images
Советник Red Bull Хельмут Марко высказался о положении дел команды в чемпионате, а также оценил шансы команды на победу в сезоне. Цитирует Марко портал Auto Motor und Sport.
«Франция – еще один нетипичный автодром со специфическим асфальтом, которого больше нигде нет, особенными связками поворотов. Мы направляемся туда с настроем, что можем быть лучшими где угодно. У нас была быстрейшая машина в Баку и Монако, а также на других трассах.
Мы лучшие, если говорить о сочетании гонщика и машины, но впереди лишь на четыре очка в личном зачете. Это не отражает нашу силу. Учитывая удачу «Мерседеса», нужно радоваться каждому баллу, который удается заработать».
Напомним, Хэмилтон согласился на понижение зарплаты в Mercedes, при условии повышения бонуса за титул.
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