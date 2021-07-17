Mercedes определится с напарником Хэмилтона на сезон-2022 до конца лета

Тото Вольфф надеется определиться с гонщиками немецкой команды к Гран-при Бельгии

Тото Вольфф / фото - planetf1.com

Босс Mercedes Тото Вольфф заявил, что крайним сроком принятия решения по составу пилотов его команды на сезон-2022 будет конец августа – австриец надеется определиться с гонщиками к Гран-при Бельгии, сообщает pitpass.

Недавно семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон продлил контракт с Mercedes до конца 2023 года, а на место второго пилота претендуют Валттери Боттас, выступающий за «серебряные стрелы» с 2017 года, и 23-летний Джордж Расселл, отданный в аренду Williams.

«Думаю, Валттери и Джорджу важно знать, где они будут выступать в следующем году. Пора решить. Ожидаю некоторых вопросов в Спа».

Льюис Хэмилтон уверен, что Mercedes способен вернуться на вершину.